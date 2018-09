Behielt erneut die Oberhand, musste sich aber mächtig strecken: Ritterhudes Topspieler André Binder. (Sandra Brockmann)

Schwanewede. Dabei musste der Linkshänder jedoch ab dem Halbfinale an seine Leistungsgrenze gehen. Bei den Damen krönte sich in einem extrem kleinen Feld Hambergens Spitzenspielerin Lilly Marie Küstner erstmals zur Titelträgerin.

17 Teilnehmer in der Herren-Konkurrenz können die Organisatoren quantitativ nicht zufriedenstellen, auch wenn dies gegenüber dem Tiefpunkt im Vorjahr immerhin eine Steigung um mehr als hundert Prozent bedeutete. Auch qualitativ glänzte vor allem die TuSG Ritterhude mit Abwesenheit, während Landesligist FC Hambergen eine ganze Armada ins Rennen schickte.

In den vier Vorrundengruppen blieben größere Sensationen aus. Allerdings schafften zwei Materialspieler nicht den Sprung ins Viertelfinale. Hambergens Christian Schlede scheint seine Krise aus der Vorsaison noch nicht überstanden zu haben und musste seinem Vereinskameraden Tobias Krüger den Vortritt lassen. Nach einer langwierigen Verletzung befindet sich zudem Ritterhudes Landesliga-Akteur Mark Uhlenhoff noch nicht in alter Verfassung. Eine Viersatzniederlage gegen Frederick Siemer (Hambergen) bedeutete das Aus.

Topgesetzte unter sich

Im Viertelfinale setzten sich die vier Topgesetzten (alle über 1800 TTR-Punkte) durch, was spannende Vorschlussrundenduelle versprach. Und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht. Ritterhudes Spitzenspieler André Binder stand gegen Lilienthals Uwe Drechshage bei einem 1:2-Satzrückstand schon vor dem K.o. Der wie immer topmotivierte Lilienthaler Abwehrspieler brachte viele Bälle zurück, Binder fehlte dabei lange Zeit die Durchschlagskraft. Routiniert schaffte der Ritterhuder mit 11:8 und 11:7 noch die Wende. Im Finale traf er mit Maxime Meger auf einen Neuling auf Kreisebene. Der 18-Jährige war im Sommer vom Neurönnebecker TV zur TuSG Ritterhude gewechselt und schaltete im Halbfinale den etwas höher gehandelten Offensivspieler Ricardo Burmester (Hambergen) in vier Durchgängen aus.

Das Endspiel war über weite Teile taktisch geprägt, da beide Kontrahenten häufig in der Riesturnhalle gegeneinander trainieren. Meger, auch perfekt in die Landesliga-Saison gestartet, besaß Vorteile in der Anfangsphase, doch Binder übernahm anschließend die Kontrolle. Als Defensivspezialist Meger den vierten Satz mit 14:12 für sich entschied, lag noch einmal eine Überraschung in der Luft. Doch Binders Vorhandtopspin machte beim hauchdünnen 11:9 im Entscheidungsdurchgang letztlich den Unterschied aus. Die beiden Finalteilnehmer holten auch gemeinsam im Doppel den Titel.

Im Damen-Wettbewerb machten lediglich drei Teilnehmerinnen den Sieger unter sich aus. Die Kreismeisterschaften leiden darunter, dass das Damen-Feld auch bei den Bezirksmeisterschaften zumeist nicht voll wird und somit auch Schlupflöcher für diejenigen bietet, die in Schwanewede gar nicht erst am Start waren. Ritterhudes junger Verbandsliga-Neuzugang Katja Schneider wurde dabei seiner leichten Favoritenrolle nicht gerecht. Das Rennen machten zwei Hambergerinnen unter sich aus. Die 17-jährige Lilly Marie Küstner blieb in beiden Partien ohne Satzverlust und verwies ihre Mannschaftskollegin Stefanie Nolte auf den zweiten Rang. Auch der Mixed-Titel ging in die Samtgemeinde. Am Ende durfte sich die Kombination Daniela Lilienthal und Tobias Krüger über die Goldmedaille freuen.

Weitere Informationen

Damen-Einzel: 1. Lilly Marie Küstner (Hambergen), 2. Stefanie Nolte (Hambergen), 3. Katja Schneider (Ritterhude)

Herren-Einzel: 1. André Binder (Ritterhude), 2. Maxime Meger (Ritterhude), 3. Ricardo Burmester (Hambergen), 3. Uwe Drechshage (Lilienthal), 5. Tobias Krüger (Hambergen), 5. Frederick Siemer (Hambergen), 5. Andre Steffens (Hambergen), 5. Torben Tietjen (Hambergen)

Herren-Doppel: 1. André Binder/Maxime Meger (Ritterhude), 2. Ricardo Burmester/Frederick Siemer (Hambergen), 3. Andre Steffens/Christian Schlede (Hambergen), 3. Torben Tietjen/Tobias Krüger (Hambergen)

Mixed: 1. Daniela Lilienthal/Tobias Krüger (Hambergen), 2. Stefanie Nolte/Ricardo Burmester (Hambergen), 3. Elena Bauer/Mark Uhlenhoff (Lesumstotel/Ritterhude) FM