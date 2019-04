Konnte mit seinem Team noch den späten Ausgleich bejubeln: Hambergens Trainer Gero Thiel. (Tobias Dohr)

Hambergen. Tjark Thiel hat dem FC Hambergen II mit dem Ausgleichstor in der Schlussphase einen Zähler beim 1:1-Remis in der Fußball-Kreisliga Osterholz gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck II gerettet. „Zur Halbzeit müssen wir schon weg sein“, trauerte FCH-Trainer Gero Thiel den vergebenen Torchancen etwas nach. Das Flutlichtspiel bot wenig Höhepunkte. Das Niveau war durch viele Unzulänglichkeiten mäßig. Adnane Babi brachte die VSK-Reserve mit einem Abschluss aus ungünstigem Winkel mit 1:0 in Führung.

Tjark Thiel verlängerte auf der anderen Seite eine Flanke von Tjark Steljes zum 1:1-Ausgleich ins Gäste-Gehäuse. Das Glück stand dem Gastgeber zumindest einmal zur Seite. Die VSK-Zweitformation wartete da mit einem Pfostentreffer durch Noah Müller auf. Tjark Steljes gefiel als Innenverteidiger. Schiedsrichter Chris Barnick (TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf) hielt die Akteure an der langen Leine, kam so im Prestigekampf mit zwei Gelben Karten aus.

FC Hambergen II: Timo Flathmann; Harms, Steljes, Gantzkow, Kuls, Tjark Thiel (90.+1 Hirdler), Persdotter, Meyerhoff, Stamme (57. Kuhlmann), Döhren, Bullwinkel (85. Blank)

VSK Osterholz-Scharmbeck II: Buschmann; Lascheit (60. Müller), Sewtz, Tapking, Gerken, Janz, Bünning (72. Riemer), Babi, Mirko Apsel, Shane van Osten (85. Gehrmann), Schitz

Tore: 0:1 Adnane Babi (57.), 1:1 Tjark Thiel (84.)

Schiedsrichter: Chris Barnick (TSG Wörpedorf) RT