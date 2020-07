Herr Prigge, wie sieht ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich noch die größten Schwierigkeiten?

Tobias Prigge: Seit kurzem ist ja wieder Vollkontakttraining erlaubt, und wir haben diese Woche die erste Trainingseinheit in dieser Form. Mal sehen, wie wir damit umgehen werden. Das Training ist bei uns nach wie vor auf freiwilliger Basis, und wenn jemand vorsichtig ist, sollte das auf jeden Fall auch akzeptiert werden. Nach Pass- und Torschusstraining sowie Fitnessübungen ist es aber auch an der Zeit, dass wir wieder normal loslegen können. Schließlich besagt ein Sprichwort, dass sich noch niemand in die Mannschaft gelaufen hat... Aber natürlich wird beim Training vieles erst mal ungewohnt sein. Mit Julian Gelies haben wir einen neuen Trainer, zudem einige neue Mitspieler, und wir haben zuletzt keine Laufwege einstudiert oder gar am Stellungsspiel gearbeitet. Generell empfinde ich es aber auch schwierig in eine Vorbereitung zu starten, wenn der genaue Saisonstart noch unklar ist. Da muss man gut dosieren und es nicht übertreiben, sonst sind schon am ersten Spieltag alle platt.

Wie beurteilen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich bin da relativ entspannt, weil ich bislang in keiner Weise im direkten Kontakt mit Corona stand. Selbstverständlich kursiert das Virus aber weiterhin im Hinterkopf. Nur weil ich nicht zur Risikogruppe gehöre, bin ich mir natürlich dennoch bewusst, dass ich Träger sein und eine Ansteckungsgefahr für meine Mitmenschen darstellen könnte. Wir dürfen generell die Lockerungen nicht mit der Ansicht verwechseln, dass bereits alles überstanden ist. Das hätte fatale Folgen. Eine zweite Welle wird von manchen Experten ja bereits vorausgesagt, und ein erneuter Lockdown würde die Wirtschaft sicher noch härter treffen als der erste.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Der damals abrupte Lockdown hatte zur Folge, dass ich das gewohnte, soziale Leben, sowie den Spaß mit Freunden und der Familie vermisst habe. Fußball hat mir als Ausgleich zu meinem Bürojob ebenfalls gefehlt. Darüber hinaus wurden in diesem Sommer drei Hochzeiten, zu denen ich eingeladen war, abgesagt. Das ist für die Betroffenen natürlich schade. Jeder kann erahnen, was für eine Organisation dahintersteckt. Persönlich war es auch ein gravierender Einschnitt, dass meine Freundin und ich wohl erst ein halbes Jahr später in unser neues Fertighaus einziehen können. Das sollte eigentlich in Kürze passieren, aber bei der beauftragten Firma gab es wegen Corona zwischenzeitlich einen Baustopp. Mich beschäftigt zudem die Einschulung meiner Nichte nach den Ferien. Vermutlich brauchen wir da, wie in vielen Bereichen gerade, einen „Plan B“. Ich habe in den vergangenen Monaten aber gemerkt, dass ein Leben auch ohne Terminhektik funktioniert. Man muss einfach nicht jede freie Minute ausquetschen. Das heimische Sofa ist durchaus eine Alternative, und ich werde zukünftig das Wochenende häufiger so verbringen, wofür es eigentlich auch gedacht ist: Zum Entspannen.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Als Verwaltungsmitarbeiter beim Landkreis sitze ich vermehrt im Home-Office, bin aber zum Glück nicht von Kurzarbeit betroffen. Dass unsere Abschlussfahrt mit der Mannschaft nach Mallorca in diesem Jahr genauso wie das Deichbrand-Festival ausfällt, betrifft mich ja nicht nur alleine. Dahinter steckt schließlich der gesundheitliche Aspekt, und wir alle tragen die Verantwortung, mit dieser Situation vernünftig umzugehen. Auch das Tragen der Maske erachte ich entsprechend als sinnvoll.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

