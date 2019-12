Bezirksliga 3: Im letzten Spiel des Jahres wartet auf die TuSG Ritterhude ein echtes Topspiel: Der Tabellenvierte reist zum -dritten Heeslinger SC II. Allerdings hat die Oberliga-Reserve in den letzten neun Spielen nur zwei Siege einfahren können. „Momentan ist bei Heeslingen der Wurm drin, das ist aber dennoch eine gute Truppe“, erklärt TuSG-Trainer Bastian Haskamp. Der war mit der jüngsten Leistung in Oyten (2:2) zwar überhaupt nicht einverstanden, will den Auftritt aber auch nicht überbewerten. „So ein Spiel sollte nicht passieren, es passiert aber mal. Wir haben das klar angesprochen und wollen die Hinrunde jetzt vernünftig zu Ende bringen“, so Haskamp, der zum Abschluss auf Noah Hilse beruflich bedingt verzichten muss.

Sonnabend, 14 Uhr, Heeslingen