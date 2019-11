Der SV Nordsode, hier mit Jared Teetz, lieferte sich mit der TuSG Ritterhude II ein munteres Scheibenschießen. (Guido Specht)

Nordsode. Am Ende hat es trotz des 5:5 (2:1)-Unentschiedens zwischen dem SV Nordsode und der TuSG Ritterhude II jede Menge Gewinner gegeben: nämlich die Zuschauer. „Es war ein spektakuläres Spiel“, konstatierte SVN-Trainer Jürgen Schnackenberg nach dem Schlusspfiff, „für die Zuschauer hat sich das Kommen definitiv gelohnt.“

Die Hausherren begannen mutig, trotz missratenen Saisonstarts präsentierte sich die Schnackenberg-Elf selbstbewusst und ging früh durch Christopher Schmitz in Führung (2.). Die Gäste taten sich schwer, erst ein verwandelter Freistoß von TuSG-Torjäger Marco Grahl brachte den Gleichstand (19.). „Wir hatten keinen Zugriff in der Abwehr“, bemängelte TuSG-Trainer Maik Machnacz, „und taten uns im Spielaufbau schwer.“ Lukas Wallbaum brachte die Gastgeber noch vor dem Pausenpfiff in Führung (28.), nach Wiederbeginn erhöhte der gefoulte Philip Schmitz per Strafstoß sogar auf 3:1 (49.).

Unmittelbar nach dem Treffer schlug die Stunde von Marco Grahl: Zunächst verkürzte er auf 2:3 (50.), um seine Mannschaft nur eine Minute später mit seinem achten Tor zum Ausgleich zu bringen. Nach einem Foul im Norsoder Strafraum entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Doch Grahl vergab die Riesenchance (75.). „In dieser Phase haben wir die Kontrolle aus der Hand gegeben“, ärgerte sich Jürgen Schnackenberg, „ wir haben dann aber Moral bewiesen und uns das Unentschieden redlich verdient.“

Nachdem die Ritterhuder Bezirksliga-Reserve durch Patrick Plasa erneut in Führung gegangen war (59.), sorgte Schiedsrichter Heiko Junge (ASV Ihlpohl) nach einer umstrittenen Elfmeterentscheidung für Ärger auf der TuSG-Bank. „Eine lächerliche Entscheidung“, erboste sich Maik Machnacz, „aber man kennt ja mittlerweile die Art und Weise, wie dieser Schiri pfeift.“ Trotz allen Ärgers beider Trainer über die Spielleitung zeigten sich sowohl Machnacz als auch Schnakenberg „dankbar, dass es noch immer Freiwillige gibt, die diesen schwierigen Job an jedem Wochenende übernehmen“. Paskal Monsees verwandelte den Strafstoß schließlich sicher zum 4:4 (62.), nach mehreren Wechseln beider Teams entwickelte sich in den letzten zehn Minuten ein wahrer Krimi.

Dem eingewechselte Sebastian Bortmann gelang mit einem sehenswerten Weitschuss aus rund 30 Metern zunächst die erneute Führung der Gäste (82.), in der Nachspielzeit unterlief schließlich dem ebenfalls eingewechselten Lars Lünsmann ein Eigentor zum 5:5-Endstand (90.+1). „Ich kann angesichts des Spielverlaufs sehr gut mit diesem Punkt leben“, bilanzierte Jürgen Schnackenberg, während sich Maik Machnaz über „zwei verlorene Punkte“ ärgerte.