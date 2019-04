Ritterhude. Die Lage erscheint aussichtslos. Jedenfalls gibt sich die TuSG Ritterhude nicht der Illusion hin, in der Fußball-Landesliga Lüneburg noch den Klassenerhalt anpeilen zu können. Zu groß, nämlich satte 20 Punkte, ist der Rückstand des Schlusslichts, um in den verbleibenden neun Partien auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz zu klettern. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Mannschaft von Trainer Torsten Just hängen lassen würde. Erst vergangenes Wochenende bot sie Tabellenführer Harsefeld ordentlich Paroli, auch wenn das Ergebnis (1:5) dies nicht unbedingt vermuten lässt.

An diese Leistung gilt es anzuknüpfen. Mit „demselben Spaß“ und „derselben Einstellung“ sollen die Ritterhuder in das Heimspiel gegen den VfL Güldenstern Stade gehen (Sonnabend, 16 Uhr). So schwebt es Co-Trainer Bastian Haskamp vor. „Das war gegen Harsefeld schon ganz gut“, meint Haskamp, um einschränkend anzufügen: „Bis auf die letzte Viertelstunde.“ In der bauten die Ritterhuder doch merklich ab, weshalb die Partie einen klareren Ausgang nahm als zuvor angenommen werden konnte. Zudem gerieten sie nach einem fragwürdigen Elfmeter gegen sich eher unglücklich auf die Verliererstraße. Es war die vierte Niederlage im vierten Spiel nach der Winterpause.

Die andere Nachricht dieser Partie war aber: Die TuSG Ritterhude spielt nicht wie eine Mannschaft, die sich ihrem Schicksal bereits ergeben hätte. Und sie hat mit der Partie gegen Stade nun die Chance, sich mit einem Verein zu messen, der selbst noch um den Klassenerhalt kämpft. Also dem Ziel, an dem die Ritterhuder vorzeitig gescheitert sind. „Ich rechne uns etwas aus“, sagt Bastian Haskamp eingedenk des Hinspiels. Auch das verloren die Hammestädter zwar (0:2), der Co-Trainer erinnert sich aber an ein flottes Spiel auf Augenhöhe. „Das war von beiden Mannschaften guter Fußball“, so Haskamp, der wieder auf die Dienste von Nikolai Lehbrink setzen kann. Auch Marcel Meyer wird wieder dabei sein, hinter dem Einsatz von Jan-Luca Grove steht ein Fragezeichen. „Sollte er nicht an seiner Hand operiert werden, kann er wohl spielen“, verrät Haskamp.

Der Co-Trainer wird zum dritten und letzten Mal in der Alleinverantwortung stehen. Nachdem Torsten Just die vergangenen drei Wochen aufgrund einer Schulterverletzung aussetzen musste, wird er nach Stade aller Voraussicht nach wieder dabei sein. Mehr noch: Auf Nachfrage bestätigte der 53-Jährige, dass die Wahrscheinlichkeit „sehr groß“ sei, über diese Saison hinaus im Traineramt zu bleiben. Man befinde sich in Gesprächen, sagt Just. Und das nicht nur mit der Spartenleitung. Der Trainer befindet sich zugleich im Austausch mit den Spielern. Bei denen gab das Gros bereits die Zusage für die kommende Saison. „Es gibt ein, zwei Fragezeichen“, meinte Torsten Just zwar, aber das hätte eher berufliche als sportliche Hintergründe. Heißt im Umkehrschluss: Der Ritterhuder Trainer kann für die kommende Saison mit demselben Kader planen. In diesem Punkt hat er Planungssicherheit. Aber darüber hinaus? Sollen noch weitere Spieler kommen? „Das ist in Planung“, hält sich Just (noch) bedeckt.