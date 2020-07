Borgfeld. Es klingt fast wie ein Hilferuf. „Bitte teilen! Wir suchen für unsere 1. und 2. Herren Torhüter, die Spaß am leistungsorientierten Fußball haben. Meldet euch!“ So steht es auf der Facebook-Seite des SC Borgfeld geschrieben. Der Verein, insbesondere die in der Bremen-Liga beheimatete 1. Herren, ereilte nämlich erst vor eineinhalb Wochen eine echte Hiobsbotschaft. Denn Keeper Tom Petter Rode hat von seiner eigentlichen Zusage einen Rückzieher gemacht und schloss sich kurzerhand dem niedersächsischen Oberligisten Heeslinger SC an.

Dieser Wechsel hat den SC Borgfeld kalt erwischt. Anders kann man es nicht sagen. Bremen-Liga-Coach Lutz Repschläger plante fest mit dem erst 18-Jährigen und zeigt sich entsprechend enttäuscht von dessen Abgang. „Grundsätzlich muss jeder wissen, was er tut. Dass Tom eine hohe Qualität hat, ist klar. Ob er sich durchsetzen wird, weiß ich nicht. Das wäre Kaffeesatz-Leserei. Er wird es sich selbst beweisen müssen, dass der Schritt für ihn der richtige ist“, erklärt Repschläger, der nicht verhehlen kann, dass ihm die Art und Weise, wie dieser Wechsel zustande gekommen ist, nicht gefällt. „Das geht gar nicht“, sagt er. Und: „Er hat mit seinem Wechsel ein Problem beim SC Borgfeld verursacht.“

Der Borgfelder Coach hatte viele Erwartungen in Tom Petter Rode gesteckt. Auch stecken müssen. Zu Beginn der inzwischen abgebrochenen Saison hatte es unter Ex-Coach Ugur Biricik noch ein munteres Wechselspiel im Borgfelder Tor gegeben. Mal stand der junge, aufstrebende Tom Petter Rode zwischen den Pfosten, mal der erfahrenere Maximilian Hentrich. Mit einer Ausnahme lief ab dem siebten Spieltag aber nur noch Tom Petter Rode auf, ein Umstand, der Maximilan Hentrich offensichtlich dazu bewog, mit einem Wechsel zu liebäugeln. Der 26-Jährige stand in der Winterpause mit dem Bremen-Liga-Konkurrenten SG Aumund-Vegesack in Kontakt, jedenfalls bemühte sich SAV-Coach Björn Krämer angeblich stark um ihn, bekam aber letztlich keine Rückmeldung mehr von Maximilan Hentrich. Genau wie Lutz Repschläger, der bekanntermaßen seit dem 1. Januar die Nachfolge von Ugur Biricik angetreten hat. Kurzum: Maximilian Hentrich ward seitdem nicht mehr gehört oder gesehen.

Nach dem überraschenden Abgang von Tom Petter Rode ist Coach Repschläger, in dessen Reihen sich Kadir Karabas in die Borgfelder Ü32-Mannschaft verabschiedet hat und Leon Kahrs studiumsbedingt nur eingeschränkt zur Verfügung steht, nicht untätig gewesen. Er berichtet von „diversen Gesprächen“, die er geführt habe. Allein: Auf die Schnelle ist ein Torwart nicht mal eben so aufzutreiben. Zumal die Angesprochenen „in der Mehrheit woanders zugesagt“ hätten und zu ihrem Wort stehen wollten, erklärt Repschläger. „Das finde ich auch gut so“, betont der Borgfeld-Coach, der nun erst einmal mit den Nachwuchstorhütern Thorben Kaessler und Bennet Giesenhagen zwischen den Pfosten plant. Planen muss.