Vier Rücktritte und eine überaus schwierige Suche nach Antworten - das sollte bei einem Verein wie dem TC Lilienthal eigentlich besser laufen, findet Sportredakteur Tobias Dohr. (Frei)

Es ist nicht einmal vier Monate her, da titelte diese Zeitung im Rahmen der beliebte Serie „Unsere Vereine“ wie folgt über den TC Lilienthal: „Ein Aushängeschild für ganz Lilienthal“. In der momentanen Situation gibt der Klub allerdings überhaupt kein gutes Bild ab. T(otales) C(haos) Lilienthal, möchte man angesichts der aktuellen Geschehnisse viel mehr denken. Dabei geht es dabei nicht einmal um die konkreten Inhalte.

Dass ein Trainer einen lukrativeren Job findet und deshalb einen Verein verlässt? Ein ziemlich normaler Vorgang. Dass ehrenamtlich arbeitende Vorstandsmitglieder zurücktreten? In der heutigen Zeit leider ein weit verbreitetes Phänomen. Dass es hinter den Kulissen auch mal knirscht und man unterschiedlicher Ansicht ist? Nur so kommt man oft in einer übergeordneten Sache voran. Mit anderen Worten: Alles, was inhaltlich beim TC Lilienthal passiert ist und gerade passiert, ist zwar überhaupt nicht schön, am Ende des Tages ja aber durchaus erklärbar und in großen Teilen dann sicherlich auch nachvollziehbar.

Dass ein Vorstand sich aber derart wegduckt und stattdessen versucht mit einer Vogel-Strauß-Mentalität die Dinge einfach zu ignorieren, ist wahrlich ... ja, was ist das eigentlich? Egal? Albern? Unwürdig? Das sollte am Ende wohl jeder selbst für sich entscheiden. Es ist diesem tollen Verein mit dieser einzigartigen Vereinsanlage jedenfalls nur zu wünschen, dass er sich bei der kommenden Jahreshauptversammlung neu sortiert und aus den derzeitigen Erfahrungen seine Lehren zieht. Ein Klub dieser Größenordnung sollte sich seiner Strahlkraft bewusst sein - und dementsprechend auch nach außen auftreten. Und dazu gehören nun mal auch die Kommentierung nicht so schöner Schlagzeilen. Denn gerade in Krisenzeiten ist es in den allermeisten Fällen wichtiger denn je, mit offenen Karten zu spielen.