Ohlenstedt. Beim VfL Ohlenstedt entfällt in diesem Jahr eine Traditionsveranstaltung: Der Verein hat wegen der Corona-Krise seinen 41. Super-Cup für Fußball-Herrenmannschaften abgesagt. Analog zu den Vorjahren wären vom 4. bis 11. Juli neun Teams an den Start gegangen. „Uns fällt die Absage wirklich schwer, weil es auch eine finanzielle Geschichte ist“, teilte Organisatorin Nadine Mehrbach mit. Die Mannschaften nutzten den Super-Cup in der Vergangenheit regelmäßig zur Vorbereitung auf die neue Saison. Der VfL Ohlenstedt überlegt nun, eventuell während der Winterpause ein Hallenturnier für Herrenmannschaften auf die Beine zu stellen. Dem SV Komet Pennigbüttel entgeht die Chance, seinen im Vorjahr errungenen Turniersieg zu verteidigen nach einem 6:4 (1:1, 0:1)-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den Bremer Bezirksligisten 1. FC Burg.