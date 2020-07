Landkreis Rotenburg. Der 47-jährige Übungsleiter verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021. „Cord Ohlmann ist bodenständig und verfolgt realistische Ziele“, umschreibt Spartenleiter Carsten Otten den Horstedter, der beim FC Ummel ins dritte Trainerjahr geht. In den ersten beiden Spielzeiten sprang Tabellenplatz neun im Endklassement heraus. Carsten Blanken zeichnet als Co- und Torwarttrainer verantwortlich. Helmut Sievers und Ralf Witten stehen als Betreuer zur Verfügung. Der FC Ummel strebt in der neuen Spielzeit einen sicheren Mittelfeldplatz an. Der Spielbetrieb soll 20/21 in Breddorf und Kirchtimke abgewickelt werden. Für den Trainingsbetrieb ist Hepstedt vorgesehen.