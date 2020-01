Bleibt den "Kometen" treu: Pennigbüttels Trainer Malte Jaskosch. (Tobias Dohr)

Pennigbüttel. Mit dem SV Komet Pennigbüttel hat bereits der dritte Fußball-Bezirksligist die Weichen frühzeitig für die kommende Saison gestellt. Nach dem FC Hambergen (Julian Gelies) und der TuSG Ritterhude (Bastian Haskamp) wissen nun auch die Lila-Weißen bereits im Januar, wer die erste Mannschaft in der Spielzeit 2020/2021 trainieren wird. Der Alte wird – genauso wie bei der TuSG Ritterhude – dabei auch der Neue sein: Malte Jaskosch bleibt dem SV Komet Pennigbüttel erhalten.

Neben Jaskosch konnte Spartenvorstand Olaf Windhorst auch das gesamte Trainerteam vom Weitermachen überzeugen. „Bereits vor Weihnachten haben wir da die gesamten Gespräche geführt“, berichtet Windhorst. Und in diesen Gesprächen mit den beiden Co-Trainern Jan Kleen und René Thiel, Torwarttrainer Filip Rucki und Betreuer Manfred „Bulli“ Bullwinkel stellte sich heraus, dass deren Zusage für eine weitere Saison vor allem an eine „Bedingung“ geknüpft war: Dass der Chefcoach auch weitermacht.

Also führte Windhorst am vergangenen Freitag das alles entscheidende Gespräch mit seinem 54 Jahre alten Trainer, der im vergangenen Sommer ganz spontan eingesprungen war, nachdem der bisherige Pennigbütteler Trainer Marco Meyer erst sehr kurzfristig und nach der Saison, und vor allem extrem überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte. „Maltes Engagement war aber von vornherein nicht als Übergangslösung gedacht“, berichtet Olaf Windhorst. Gleichwohl war Jaskosch die sportliche Perspektive wichtig, denn: „Verwalten ist nicht so meine Welt.“ Neue Ideen, neue Gedanken, neue Perspektiven – das seien die Dinge gewesen, die im finalen Vertragsgespräch diskutiert wurden.

Drei gefühlte Neuzugänge

„In dieser Saison ist der Klassenerhalt das oberste Ziel“, redet Jaskosch nicht um den heißen Brei. Aber schon in der Rückrunde, die für die „Kometen“ erst am 8. März mit einem Auswärtsspiel beim FSV Langwedel-Völkersen startet, soll das Augenmerk verstärkt auf die Offensivspielweise gelegt werden. Dabei sollen im besten Fall drei Spieler helfen, die sich wie Neuzugänge anfühlen. Jan Kleen, Felix Hampel und Sönke Ahlers stehen nach monatelanger Verletzungsauszeit wieder im Training und arbeiten derzeit knallhart an ihrem Comeback. Besonders Kleen und Hampel dürften in Bestform das Spiel der „Kometen“ in kürzester Zeit auf ein neues Niveau heben. Doch auch dem jungen Ahlers, der seinen Meniskusschaden endlich überstanden hat, traut Jaskosch eine richtig gute Rolle zu.

Seit vergangenem Sonntag sind die Lila-Weißen wieder im Training, an diesem Sonntag steht – so es die Platzverhältnisse denn zulassen – das erste Testspiel gegen Bremen-Ligist SC Borgfeld an. „Die Mannschaft zieht richtig gut mit“, freut sich Jaskosch über die ersten Eindrücke der Wintervorbereitung. Aber das kennt er ja eigentlich nicht anders von „seinen“ Kometen. Und so verwundert es denn auch nicht wirklich, wenn Jaskosch seine Entscheidung zur Vertragsverlängerung vor allem mit einem Satz begründet: „Der Hauptgrund ist die Mannschaft. Ich arbeite einfach unheimlich gerne mit diesen Jungs zusammen.“