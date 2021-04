Die Auswirkungen des Coronavirus lassen dem Funktionär aus Westerholz keine andere Wahl. Die Weiterbildung sollte ursprünglich am Montag, 26. April, in Heeslingen über die Bühne gehen. „Uns allen ist klar, dass die Gesundheit der Trainer und deren Familien an erster Stelle steht“, kommentierte Rathjen den Entschluss. Die Trainergemeinschaft hofft nun, dass die 102. Fortbildung am Freitag, 2. Juli (18.30 Uhr), beim Rotenburger SV vonstatten gehen kann. Mit Fußball-Lehrer Rainer Zobel (246 Bundesligaspiele für Hannover 96 und Bayern München) als Referenten.