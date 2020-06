Fußball 1. Kreisklasse Osterholz, TSV Worphausen - FC Hansa Schwanewede II (blau) 4:2, Alexander Zippel (Tobias Dohr)

Schwanewede. Alexander Zippel ist seit Sommer 2018 für die Bezirksliga-Reserve des Vereins zuständig, mit der er in die 1. Kreisklasse zurückkehrte und in der ersten Saison sogar gleich oben mitspielte.

In dieser Spielzeit arbeiteten sich die Blau-Weißen nach anfänglichen Schwierigkeiten ins gesicherte Mittelfeld vor. In der zweiten Hälfte dieser Serie erhielt das Trainergespann mit Alexander Zippel und Co-Trainer Tobias Nater auf der Kommandobrücke dann Unterstützung von Sascha Petri, der dafür seinen Posten als Spartenleiter abgab. „Weil ich inzwischen wieder selbst häufiger mitspiele, ist es für mich wichtig, noch jemanden draußen zu haben“, erklärt Zippel. Der 33-Jährige wolle auch in der kommenden Spielzeit als Spielertrainer fungieren. Schwanewedes Spartenleiter Yannick Sachau verkündete zudem, dass auch Michael Beitz als Coach der Damenmannschaft weiter macht und Rouven Kirschnick Trainer der Ü32 der SG Schwanewede bleibt.