Hambergen. Der Fußball-Bezirksligist FC Hambergen hat gleich zwei Testspiele innerhalb von nur drei Tagen absolviert. Einer 2:3-Niederlage beim Landesligisten TSV Ottersberg folgte dabei ein 4:2-Heimsieg über den Bremer Bezirksligisten SC Borgfeld II. FC-Trainer Julian Gelies hatte so die Möglichkeit, vielen Akteuren aus seinem breiten und qualitativ hochwertigen Kader Spielpraxis zu verschaffen. Er veränderte die Startelf in der Partie gegen Borgfeld II gleich auf acht Positionen.

TSV Ottersberg – FC Hambergen 3:2 (2:0): Die Gastgeber stellten zunächst eine herausragende Chancenverwertung unter Beweis. „Aus den ersten vier Möglichkeiten haben die Ottersberger drei Tore gemacht“, teilte Hambergens Teammanager Jan Horstmann mit. Vor dem 1:0 für die Platzherren rettete FC-Torwart Nils-Linus Sievert noch einmal stark, ehe er sich beim Nachschuss von Egzon Percani doch geschlagen geben musste. „Beim Nachschuss hätten wir da sein müssen“, kritisierte Julian Gelies. Beim 2:0 hätte der Steckpass auf den Torschützen Bastian Falldorf aus seiner Sicht verhindert werden müssen. Martin Janot erhöhte kurz nach dem Pausentee auf 3:0. Der Gast gab aber immer weiter Gas und belohnte sich dann auch selbst mit zwei Toren.

Liebschner trifft vom Punkt

„Wir sind in der zweiten Halbzeit sehr mutig aufgetreten“, lobte Gelies. Vor dem 1:3 stieß Keno Liebschner mit viel Tempo über die linke Seite in die Spitze. Nach seinem Pass in die Mitte kam es zu einer unübersichtlichen Situation im TSV-Strafraum. Dabei brachte Ottersbergs Torsteher Marvin Ekuase nicht nur einen Mitspieler, sondern auch noch den eingewechselten Maksymilian Amplewski zu Fall. Damit hatte der ehemalige Keeper des Blumenthaler SV sowie der SG Aumund-Vegesack eindeutig einen Spieler zu viel in die Horizontale bewegt. Der Unparteiische Bastian Grimmelmann zeigte auch sofort auf den Elfmeterpunkt. Keno Liebschner ließ sich die Gelegenheit zum 1:3 neun Minuten nach dem Wiederanpfiff nicht entgehen.

Mehr zum Thema FC Hambergen - SV Lilienthal/Falkenberg 2:1 Zehn Wechsel stören den Hamberger Rhythmus Der Neu-Trainer des FC Hambergen, Julian Gelies, ließ beim 2:1 (2:0)-Erfolg im Testspiel seiner ... mehr »

Das 2:3 von Frederik Nagel war dann 13 Minuten danach ein Treffer zum Zungeschnalzen. Die „Zebras“ gingen früh drauf und eroberten sich so den Ball. Dann nahm „Freddy“ Nagel aus 20 Metern genau Maß und überwand den chancenlosen Marvin Ekuase zwischen den Pfosten mit einem knallharten Schuss in die lange Ecke. „Danach wäre auch noch ein Unentschieden für uns möglich gewesen“, versicherte Horstmann. Dadurch, dass die Rot-Weißen nun alles nach vorne warfen, ergaben sich aber auch Kontergelegenheiten für den Favoriten. Dabei fand Nils-Linus Sievert noch einige Möglichkeiten, um sich auszuzeichnen. „Einmal hat er dabei sogar bei einem Vier-gegen-Eins super gehalten“, sagte Jan Horstmann.

Die Hamberger hätten ihrerseits aber auch bereits in den ersten 45 Minuten ins Schwarze treffen können. Nach einem Eckball von Tim Denker feuerte Kevin Prigge einen strammen Distanzschuss ab. „Der Schuss war schon extrem gut, die Parade von Marvin Ekuase aber leider noch besser“, sagte Julian Gelies. Auch bei einer weiteren Möglichkeit für den Außenseiter war eine Ecke von Tim Denker der Ausgangspunkt. Doch den folgenden Kopfball von Keno Liebschner schlug ein Ottersberger Feldspieler von der Linie. „Wir waren auch schon in der ersten Halbzeit nicht so viel schlechter als Ottersberg. Wir haben damit erneut gezeigt, dass wir auch gegen solch starke Gegner mithalten können“, zog Gelies trotz der Schlappe ein positives Fazit. Er habe ein Spiel mit hohem Tempo und zahlreichen Strafraumszenen auf beiden Seiten gesehen.

FC Hambergen – SC Borgfeld II 4:2 (2:2): „Wir wollten jeden spielen lassen“, begründete Julian Gelies die hohe Fluktuation in seiner Mannschaft im Vergleich zum Ottersberg-Match. Nach einem Vorstoß über rechts brachte Niklas Huning die Mannschaft von Trainer Carsten Huning überraschend in Führung. „Da standen wir völlig ungeordnet im Zentrum“, meckerte Gelies. Doch Thilo Röper drehte den Spieß mit einem Doppelpack um. Der Jubilar staubte an seinem 24. Geburtstag zunächst zum 1:1 ab, nachdem Borgfelds Keeper Simon von Hallen einen ersten Fernschuss noch pariert hatte (42.). Kurz darauf schlug das Geburtstagskind auch zum 2:1 zu. Er zirkelte das Spielgerät dabei mit links in den rechten oberen Winkel. „Besser hätte Thilo den Ball nicht treffen können“, freute sich Julian Gelies über das Traumtor.

Mehr zum Thema Schott the Dohr - Urlaubs-Edition 2020 Wetten, dass ... ? Die Sportredaktion schließt die Sommerferien ab. In unserer etwas anderen Monats-Rückschau ... mehr »

Als Garrit Hamdy einen Fehler seiner Vorderleute ausbügeln wollte, verursachte der Innenverteidiger einen Elfmeter gegen Joker Kevin Brempong. Niklas Huning verwandelte den Strafstoß zum 2:2. „Ansonsten haben wir aber in der zweiten Halbzeit hinten nichts mehr zugelassen“, betonte Gelies. Der bärenstarke Luca Heißenbüttel fädelte das 3:2 von Frederik Nagel über die rechte Seite ein. „Luca war körperlich sehr präsent“, schwärmte Julian Gelies über seinen Neuzugang vom SV Aschwarden. Keno Liebschner setzte dann noch den Schlusspunkt zum 4:2.

TSV Ottersberg – FC Hambergen 3:2 (2:0)

FC Hambergen: Sievert; Denker, Muskee, Hamdy, Kaluza, Bierwald, Buhl, Mischnick, Liebschner (46. Amplewski), Kevin Prigge (46. Ponty), Nagel

Tore: 1:0 Egzon Percani (32.), 2:0 Bastian Falldorf (40.), 3:0 Martin Janot (49.), 3:1 Keno Liebschner (54./Foulelfmeter), 3:2 Frederik Nagel (67.)

Schiedsrichter: Bastian Grimmelmann (TSV Etelsen)

FC Hambergen – SC Borgfeld II 4:2 (2:1)

FC Hambergen: Kiekhöfer; Piepenbrink, Struß, Hamdy, Kaluza, Meier, Röper, Heißenbüttel, Nagel, Amplewski, Ponty (eingewechselt: Kevin Prigge, Tobias Prigge, Muskee, Denker, Buhl, Liebschner)

Tore: 0:1 Niklas Huning (32.), 1:1 Thilo Röper (42.), 2:1 Thilo Röper (44.), 2:2 Niklas Huning (49./Foulelfmeter), 3:2 Frederik Nagel (56.), 4:2 Keno Liebschner (68.)

Schiedsrichter: Marcus Nettelmann (SV Beckedorf)