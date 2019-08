Neu St. Jürgen. Etatmäßige Altherrenspieler halfen dem TSV Eiche Neu St. Jürgen beim 4:1 (3:1)-Erfolg gegen den Aufsteiger SV Nordsode auf die Sprünge. Daniel Grimm (drei) und Vladimir Winschu überzeugten beim Favoritensieg als gut funktionierende Eiche-Doppelspitze und Torschützen. Phillip Schmitz steuerte den Ehrentreffer für den SV Nordsode bei.

„Was fehlte, war oft der Abschluss“, fand Torwarttrainer Carsten Buschmann nach Spielende noch ein Haar in der Suppe. Die Platzherren hatten dennoch mit Routinier Daniel Grimm (32 Jahre) einen Akteur mit Killerinstinkt in ihren Reihen. Der Winter-Neuzugang vom FC Hagen/Uthlede brach auch den Bann (19.). Phillip Schmitz gab dem Gast mit einem platzierten 20-Meter-Fernschuss zum 1:1-Ausgleich kurzzeitig neue Hoffnung (39.). Die Eiche-Antwort folgte auf dem Fuße. Vladimir Winschu (41.) und Daniel Grimm (44.) stellten auf dem Eiche-Sportgelände die Weichen zum ersten Saisonsieg. „Manche Spieler waren doch nervös in der ersten Halbzeit und die Räume zu groß“, konstatierte SVN-Coach John Muskee nach der einkalkulierten Niederlage. Die Nordsoder kombinierten nach der Pause genauer und besser. Daniel Grimm sorgte mit dem 4:1 in der Schlussminute für die Kirsche auf der Eiche-Torte (90.). Dem starken Torhüter Dennis Dahling hatten es die Gäste zu verdanken, dass sie im Derby nicht unter die Räder kamen. Schiedsrichter Heiko Junge (ASV Ihlpohl), bekannt als „Kartenkönig“, kam im Prestigekampf ohne Verwarnung aus.