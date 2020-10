Erwischte einen rabenschwarzen Tag: TuSG-Akteur Andre Binder. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Beim MTV Brackel setzte es am Sonnabend eine 4:8-Pleite, nur eine knappe Stunde später kam die TuSG nicht über ein 6:6 gegen den TSV Eintracht Hittfeld hinaus. „Auch wenn das jetzt kein Beinbruch ist, sind wir natürlich enttäuscht. Gegen einen Aufsteiger und einen Abstiegskandidaten hatten wir uns ganz andere Ziele gesetzt“, erklärte TuSG-Akteur Frank Mühlmann im Nachgang.

MTV Brackel – TuSG Ritterhude 8:4: Entscheidend für die Niederlage gegen Brackel war die Anfangsphase, welche die Gäste komplett verschliefen. So gerieten die Ritterhuder schnell mit 0:4 ins Hintertreffen, gerade die Fünfsatzpleite von André Binder gegen Said-Achmed Dugaew tat dabei enorm weh. „Der Start war der Knackpunkt. Durch die fehlenden Doppel haben wir Probleme, in die Spiele zu finden, ein solcher Rückstand ist dann schwer aufzuholen“, so Mühlmann. Zwar verkürzten er und Lars Hausmann durch Siege auf 2:4, im oberen Paarkreuz setzte es aber weitere Niederlagen. Rene Reißig und Andreas Kauert schlugen zwar erneut zurück, die letzte Chance auf ein Remis vergab dann aber Hausmann: Dieser kam mit seinem Gegenüber überhaupt nicht zurecht und unterlag beim Stand von 4:6 in vier Sätzen.

TSV Eintracht Hittfeld – TuSG Ritterhude 6:6: Nur knapp 60 Minuten nach der ärgerlichen Pleite schlugen die Ritterhuder im nahgelegenen Hittfeld auf – und legten mit Wut im Bauch ordentlich los. Stefan Pankow und Lars Hausmann erspielten durch konzentrierte Leistungen eine schnelle Führung. Auch in ihren weiteren Partien blieben die beiden Hammestädter erfolgreich, Frank Mühlmann siegte ebenfalls doppelt. Dass es gegen den keineswegs überzeugenden Gegner dennoch nicht zu einem Erfolg reichte, lag an den schwachen Auftritten der anderen Ritterhuder Teammitglieder. Kauert blieb weit unter seinem Leistungsniveau, vor allem enttäuschte aber Binder. Gegen Hittfeld kassierte dieser zwei weitere Pleiten, laut eigener Aussage habe er sich selbst „noch nie so schlecht spielen sehen“.

Weitere Informationen

MTV Brackel – TuSG Ritterhude 8:4

Anton – Pankow 3:0 (11:9, 11:7, 11:5); Said-Achmed Dugaew – Binder 3:2 (5:11, 11:9, 11:9, 11:13, 11:6); Said-Magomed Dugaew – Kauert 3:0 (11:9, 11:7, 11:8); Schäffer – Reißig 3:2 (11:8, 3:11, 6:11, 11:7, 11:8); Ohlf – Mühlmann 1:3 (11:6, 9:11, 5:11, 6:11); Becker – Hausmann 2:3 (12:10, 4:11, 11:8, 15:17, 5:11); Anton – Binder 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 11:7); Said-Achmed Dugaew – Pankow 3:2 (11:9, 9:11, 11:4, 9:11, 11:4); Said-Magomed Dugaew – Reißig 1:3 (18:16, 8:11, 4:11, 5:11); Schäffer – Kauert 1:3 (11:4, 9:11, 7:11, 4:11); Ohlf – Hausmann 3:1 (11:5, 11:3, 9:11, 11:5); Becker – Mühlmann 3:0 (11:9, 11:4, 11:8)

TSV Eintracht Hittfeld – TuSG Ritterhude 6:6

Holtfoth – Pankow 0:3 (6:11, 3:11, 11:13); Tietgen – Binder 3:2 (10:12, 4:11, 11:7, 11:5, 11:9); Raeder – Kauert 3:2 (11:6, 11:9, 10:12, 2:11, 11:7); Liebers – Reißig 3:0 (11:9, 12:10, 11:8); Glüß – Mühlmann 0:3 (5:11, 8:11, 5:11); Bruns – Hausmann 1:3 (11:9, 9:11, 4:11, 4:11); Holtfoth – Binder 3:2 (11:8, 7:11, 11:7, 5:11, 11:5); Tietgen – Pankow 2:3 (8:11, 11:7, 8:11, 11:9, 9:11); Raeder – Reißig 3:0 (11:8, 11:9, 11:8); Liebers – Kauert 3:1 (11:8, 14:12, 6:11, 11:8); Glüß – Hausmann 1:3 (11:7, 9:11, 2:11, 3:11); Bruns – Mühlmann 2:3 (1:11, 7:11, 11:8, 11:9, 8:11) JHG