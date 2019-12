Extra-Journal "OHZ-LIVE" - Zwischen Heiden und Heide - von Gräbern, Moorkolonisten und Rittern im Landkreis Osterholz - Das Wappen der Gemeinde ist geschützt und darf nicht missbräuchlich verwendet werden. (Gemeinde Ritterhude)

Dass es so kommen würde, war nach dieser katastrophalen Vorsaison nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Der bis dato so positive Saisonverlauf bekam dann aber doch die erste Delle verpasst, als ab Ende September die ersten Niederlagen kamen und merklich die Stimmung trübten. Es kam aber auch knüppeldick für die Ritterhuder. Vier Pleiten in Folge mussten sie hinnehmen. Waren die ersten drei noch einigermaßen zu verschmerzen gewesen, verlor man mit Bassen, Etelsen und Ippensen gegen drei unmittelbare Tabellennachbarn, so gab spätestens die vierte Pleite gegen Aufsteiger Schwanewede Trainer Bastian Haskamp zu denken. Der Ton wurde schärfer. Aber er merkte schnell, dass nicht nur er, sondern auch die Spieler selbst absolut enttäuscht von sich waren. Und siehe da: Die anschließenden vier Begegnungen gewann der Absteiger allesamt.

Ein erster Ansatz auf dem Weg zur Besserung war der Fokus auf die Defensive. 17 Gegentore musste das Team in den besagten Niederlagen einstecken, während es hernach nur sechs in fünf Partien waren (bei 18 erzielten Treffern). Und auch wenn die TuSG zum Jahresabschluss beim 2:2 gegen den TV Oyten zwei Punkte liegen ließ, weil sie bereits mit 2:0 geführt hatte, schickt sich die Mannschaft an, dritte Kraft in der Liga zu werden. Eingedenk der Nachholspiele ist dies auch durchaus möglich. „Die Qualität, jeden Gegner zu schlagen, haben wir“, hatte Bastian Haskamp stets gesagt.

Dabei steht für den Ritterhuder Coach das Abschneiden nicht ganz oben auf seiner Wunschliste. Für ihn steht vielmehr die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Und dass sie Spaß am Fußball hat. Der war nach dieser enttäuschenden Vorsaison oft genug auf der Strecke geblieben. Dabei werden die nächsten Wochen zeigen, wie es auf der Kommandobrücke weitergeht. Haskamp, der nach dem Rücktritt von Torsten Just eher unverhofft zum Chefcoach aufstieg, hatte immer gesagt, das er in der Winterpause mit dem Vorstand Gespräche führen würde. Er macht aber kein Geheimnis daraus, dass er bei der TuSG Ritterhude gerne bleiben möchte.