Grasberg. Eine vorbildliche Einstellung stellte die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf beim 3:3 (0:0)-Remis in der Fußball-Bezirksliga 3 Lüneburg unter Beweis. Das Team von Trainer Marco Miesner strich nach zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand gegen den MTV Riede noch einen Zähler ein.

Marcel Vintiss bewahrte den Gastgeber kurz vor Schluss vor der 20. Saisonniederlage. Die Wörpedorfer reichten damit die rote Laterne an den ATSV Scharmbeckstotel weiter. „Die Moral ist da“, brachte TSG-Trainer Marco Miesner den Teilerfolg seiner nie aufsteckenden Elf auf einen Nenner.

Nach einer Nulldiät bis zur Pause erlebten die Zuschauer noch ein halbes Dutzend an Treffern. Marc Fricke verkürzte für die TSG per 25-Meter-Freistoß in den Winkel auf 1:2. Bjarne Schnakenberg wurde vor dem 2:3 von Jendrik Blanke klug in Szene gesetzt. Den 3:3-Ausgleich von Marcel Vintiss bereitete Bjarne Schnakenberg entschlossen vor.

Benjamin Ostrowski hielt die Wörpedorfer in den 90 Minuten mit blitzschnellen Reaktionen voll im Spiel. Der TSG-Schlussmann avancierte zum besten Mann auf dem Platz. Gerade im ersten Spielabschnitt war Benjamin Ostrowski mehrfach hervorragend auf dem Posten. Die Platzherren forderten zumindest einmal vergeblich Foulelfmeter nach einer Attacke gegen Bernhard Linnenbaum im MTV-Strafraum.

Die Gäste hingegen bekamen einen fragwürdigen Foulelfmeter zugesprochen.