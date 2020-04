Dannenberg. Kai Schnur bleibt ein Happy End in der Fußball-Kreisliga Osterholz versagt. Der zum 30. Juni ausscheidende Trainer des TSV Dannenberg hatte sich als Saisonziel vorgenommen, mit den Grün-Weißen besser abzuschneiden als im abgelaufenen Spieljahr. In der Vorsaison reichte es für Schriefer und Co. zum neunten Tabellenplatz im Endklassement. Durch die Corona-Krise deutet nun alles auf Rang zwölf in der Abschlusstabelle hin. „Das ist absolut unbefriedigend. Viele Spieler hatten nicht die Verfassung vom Vorjahr“, stellte Kai Schnur zum verfehlten Saisonziel klar. Defizite hinsichtlich der Einstellung kosteten den TSV Dannenberg eine bessere Platzierung.

Unrühmlicher Saison-Höhepunkt war für das Team das Nicht-Antreten gegen den FC Worpswede, als die Dannenberger mehr Wert auf einen Freimarktbesuch legten als auf das Duell gegen die Künstlerdorf-Kicker. Kai Schnur, der aus eigenem Antrieb sein Traineramt zur Jahresmitte abgibt, wird zur neuen Spielzeit vom aktuellen Reservecoach Steffen Mehrdorf abgelöst.