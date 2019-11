Nordsode. Das Chancenverhältnis beider Teams war in der ersten Halbzeit noch relativ ausgeglichen, doch nur der TSV konnte seine Gelegenheiten auch in Tore ummünzen. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause brachte die Mannschaft von Trainer Enrico Berneking mit 2:0 in Front und besiegelte frühzeitig den TSV-Sieg.

Herausgespielt wurden beide Treffer über die Außenbahn, die Hereingaben wurden dann von Vladimir Winschu (40.) und Daniel Grimm (44.) eiskalt verwertet. Im zweiten Durchgang erspielte sich der TSV ein deutliches Chancenplus und traf unter anderem mehrfach Pfosten und Latte. Die besten Möglichkeiten für Nordsode hatte noch Phillip Schmitz, ein Tor blieb ihm, wie auch dem Rest des Teams, jedoch verwehrt. Wirklich zufrieden war nach dem Spiel keiner der beiden Trainer, Enrico Berneking konnte sich aber immerhin über den Sieg freuen: „Wichtig sind die drei Punkte. Mund abputzen und weiter.“ Sein Gegenüber Jürgen Schnackenberg sieht hingegen seit Wochen die gleichen Probleme. „Vorne nutzen wir die Chancen nicht konsequent und hinten schenken wir zu leichtfertig die Tore her.“