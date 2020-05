St. Jürgen. Die Fußball-Jugendabteilung des TSV St. Jürgen hatte für das letzte Juni- und das erste Juli-Wochenende einiges geplant. Nicht weniger als 72 Juniorenteams sollten sich bei diversen Turnieren messen, die U8-Kicker sogar eine Mini-EM ausspielen. „Leider mussten wir uns auch beugen. Es ist zu unsicher im Moment. Wenn wir mit den Kids die EM feiern wollen, dann richtig und unbeschwert“, erklärt Ronald Miesner.

Nun soll das Mammut-Event im nächsten Jahr ausgetragen werden. Bereits 59 der 72 Mannschaften hätten ihre Zusage bereits gegeben, berichtet Ronald Miesner. „Damit können wir in Ruhe planen“, sagt er. Auch die Vorbereitung auf die kommende Saison liefe auf Hochtouren. Hier bietet der Verein Ende August, Anfang September für die U15- und U17-Kicker, aber auch für die U6- und U7-Teams Vorbereitungsturniere auf der Sportanlage in Kleinmoor an.