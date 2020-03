Wallhöfen. Der TSV Wallhöfen hat dem Spitzenreiter der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz, TSV Worphausen, im Topspiel mit einem 2:0 (0:0)-Erfolg ein Bein gestellt. „Wir haben das Spiel gemacht und hätten auch bereits in den ersten 20 Minuten in Führung gehen müssen“, sagte Wallhöfens Coach Denis Stelljes. Doch Andreas Boger scheiterte freistehend an Worphausens Keeper Tobias Geisler-Knickmann. Kurz nach der Pause holte Boger das 1:0 aber nach. „Dann hat Worphausen ganz schön Druck gemacht“, so Stelljes. Doch erneut Andreas Boger auf Vorlage seines Bruders Johann Boger machte den Sack zu.

TSV Wallhöfen – TSV Worphausen 2:0 (0:0)

TSV Wallhöfen: Ahrens; Hoffmann, Adam, Zimmermann, Ermisch, Gül, Gusek, Baitler, Andreas Boger, Johann Boger, Lüllmann (eingewechselt: Zorcenko)

TSV Worphausen: Tobias Geisler-Knickmann; Kolm, Thiel, Böschen, Meyer, Fabian Geisler-Knickmann, Enrico Mastmeyer, Schnaars, Roschen, Sebastian Jaskulka, Knaack (eingewechselt: Nico Stelljes, Mittelhäußer, Tim Geisler-Knickmann, Aaron-Benedikt Stelljes)

Tore: 1:0 Andreas Boger (52.), 2:0 Andreas Boger (84.) KH