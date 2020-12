Wallhöfen. Seit 512 Minuten hält die Mannschaft von Trainer Denis Stelljes den Laden hinten dicht. Die Abwehr des Aufsteigers rührte damit viel Beton an. Denis Stelljes vertraut in der Viererkette im Regelfall auf Vitalij Ermisch (rechts), Jelto Gerken (links) sowie in der Innenverteidigung auf Andre Hoffmann und Johann Boger.

„Das variiert manchmal“, nimmt der Coach gelegentlich auch Umbesetzungen vor. Mit Johann Boger steht ein ganz erfahrener Akteur, der lange Zeit Stürmerblut in den Adern hatte, auf dem Feld. „Johann hat ein gutes Stellungsspiel und das Auge für das Spiel“, lobt Stelljes seinen 37-jährigen Zentralverteidiger. Davor räumen mit Sergei Baitler und Alexander Kistner erfahrene Kräfte auf der Sechser-Position ab. „Wir haben nicht viel zugelassen“, stellt Denis Stelljes seinem Team ein sehr gutes Defensivzeugnis aus.

Stammkeeper Yannik Ahrens ist hauptverantwortlich dafür, dass die Serie ohne Gegentor noch besteht. Im Derby beim FC Hambergen II entschärfte der Schlussmann in der 82. Minute einen Foulelfmeter von Jan-Henrik Gantzkow. Neben dem TSV Wallhöfen (fünf weiße Westen) blieben in der Herbstserie noch der SV Lilienthal-Falkenberg, die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf (beide dreimal), der TSV Dannenberg und die SG Platjenwerbe (jeweils zweimal) in der höchsten Kreisstaffel mehrfach ohne Gegentreffer. Felix Reschka (SV Nordsode) schenkte dem TSV Wallhöfen das letzte Gegentor ein.