Die Vertragsverlängerung mit Alexander Pulliam war eine logische Konsequenz. Verein und Trainer sind vollauf zufrieden mit der Zusammenarbeit. (Tobias Dohr)

Worphausen. Alexander Pulliam bleibt auch nach der Sommerpause beim Fußball-Kreisligisten TSV Worphausen auf der Kommandobrücke. Der Verein verlängerte den Vertrag mit seinem 33-jährigen Trainer um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022. Neben Pulliam setzt auch Co-Trainer Fabian Roschen (29) sein Engagement in der nächsten Saison fort. „Die beiden Trainer kennen sich schon lange. Sie arbeiten gut mit dem Team zusammen. Ich lasse ihnen freie Hand. Wir sind mit ihrer Arbeit sehr zufrieden“, betont der Vereinsvorsitzende Wolfgang Pein.

Mehr zum Thema Fußball-Kreisliga Osterholz Miesner bleibt dem SV Nordsode treu Der Fußball-Kreisligist SV Nordsode wird auch in der kommenden Spielzeit von Marco Miesner trainiert. mehr »

Roschen leitet die Übungseinheiten auch schon mal alleine, wenn der Cheftrainer beruflich verhindert ist. „Es läuft alles soweit super. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Mir macht es tierisch Spaß“, sagt Pulliam nach der mit dem Vorstand erzielten Übereinkunft. In dieses positive Bild passt auch, dass alle Spieler aus dem Kader des Aufsteigers für die nächste Serie ebenfalls zugesagt haben. Der ehemalige Jugendcoach des SC Borgfeld geht damit nach der Sommerpause in sein drittes Trainerjahr. Pulliam, der nach vier Kreuzbandrissen seine Laufbahn frühzeitig beenden musste, zeichnete zuvor für das Reserveteam verantwortlich. Neben dem Trainergespann der ersten Mannschaft macht auch Nils Coenen als Trainer der „Zweiten“ in der 3. Kreisklasse Osterholz weiter.