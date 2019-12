Christiane Pelka von der TuSG Ritterhude. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. In der heimischen Riesturnhalle treffen die Hammestädterinnen zunächst auf Mitaufsteiger SV Bawinkel (Sonnabend, 14 Uhr) und einen Tag später um 11 Uhr auf den TuS Sande. Elisa Oerding wird aus privaten Gründen der TuSG in beiden Partien wie geplant nicht zur Verfügung stehen. Stattdessen werden Kerstin Schröder und Christiane Pelka das Ritterhuder Quartett komplettieren. „Wir sind glücklicherweise in der Lage, stets auf starke Ersatzleute zurückgreifen zu können“, freut sich Silke Kästingschäfer.

Gegenüber Bawinkel hatte die TuSG im Titelrennen der Vorsaison hauchdünn das Nachsehen. Diesmal begegnen sich beide Teams aber wohl kaum auf Augenhöhe, zumal sich die Gäste auch noch mit Rückkehrerin Antonia Joachimmeyer deutlich verstärkten. „Bawinkel kann gegen uns schon einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und wird entsprechend motiviert sein“, vermutet Silke Kästingschäfer.

Noch diffiziler dürfte die Aufgabe gegen Sande um die ehemalige Zweitligaspielerin Meike Fengler sein. Die Mannschaft vom Jadebusen hätte diese Saison sogar in der Regionalliga auflaufen können, verzichtete aber auf den Aufstieg. „Das sagt schon alles über deren Qualität aus“, meint Silke Kästingschäfer, die sich mit ihren Kolleginnen aber gut aus der Affäre ziehen möchte. „An Punkte sollten wir aktuell nicht denken. Vielmehr ist es wichtig, dass wir alle mit einem guten Gefühl vom Tisch gehen“, so die Routinierin.