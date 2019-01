Fuhr im Derby einen Sieg ein, ging aber auch zweimal mit einer Niederlage von der Platte: Ritterhudes Kerstin Schröder. (Sandra Brockmann)

Ritterhude/Stendorf. Im Derby der Tischtennis-Landesliga der Damen behielt die TuSG Ritterhude II in der heimischen Riesturnhalle gegen den TV Falkenberg mit 8:4 die Oberhand und muss wohl nur noch theoretisch um den Klassenerhalt bangen. Einen Dämpfer erhielt hingegen der FSC Stendorf, der überraschend beim Drittletzten TSV Altenbruch mit 6:8 den Kürzeren zog.

TuSG Ritterhude II – TV Falkenberg 8:4: Eine Vorentscheidung fiel bereits vor der Partie. Falkenbergs Hoffnungsträgerin Jessica Lindemann musste ihr Debüt aus privaten Gründen verschieben, während die Hammestädterinnen aus dem Vollen schöpften und sogar noch erneut Katja Schneider für dieses wichtige „Vier-Punkte-Spiel“ akquirierten. Obwohl die Rollen nun recht klar verteilt waren, entwickelte sich eine spannende und nahezu dramatische Anfangsphase. Vier der ersten fünf Matches wurden mit dem kleinstmöglichen Abstand im fünften Satz entschieden, zumeist jedoch mit dem glücklicheren Ende für die Gastgeberinnen. In den Doppeln wurden allerdings zunächst die Punkte geteilt. Dies lag vor allem an der Aufholjagd des TVF-Duos Christiane Grotheer/Janina Rittierodt, das einen 0:2-Satzrückstand noch drehte und trotz insgesamt fünf Zählern weniger am Ende triumphierte.

Es sollte lange Zeit der einzige Falkenberger Punktgewinn bleiben, da Petra Bergmann ihre Chancen gegen Bianca Hampel nicht nutzte und auch die erfahrene Christiane Grotheer gegen Ritterhudes „Ballwand“ Kerstin Schröder nicht die nötige Ruhe behielt. Die Erfolgserlebnisse gaben hingegen der TuSG nun merklich Aufwind. Besonders Katja Schneider imponierte mit souveränen Siegen im oberen Paarkreuz und knüpfte dabei nahtlos an ihre starken Leistungen in diesem noch jungen Jahr an. Nach nur zwei Stunden Spielzeit besaß Kerstin Schröder gegen Janina Rittierodt zwei Matchbälle zum möglichen 8:1. Doch die Falkenbergerin machte vier Punkte in Serie und hielt ihr Team, das nun noch mal eine kleine Schlussoffensive einleitete, am Leben. Christiane Grotheer und Beate Wangenheim verkürzten noch mal in der Folge, ehe Bianca Hampel aber mit einem 3:0 gegen Janina Rittierodt für klare Verhältnisse sorgte.

TSV Altenbruch – FSC Stendorf 8:6: Die Vorzeichen sprachen eindeutig für die Gäste. Altenbruch hatte zuvor acht Niederlagen in Serie kassiert, rutschte dadurch tief in die Abstiegszone ab und musste nun auch noch auf seine etatmäßige Nummer zwei Julia Oldhafer verzichten. Der FSC kam nach dem 8:6 vor Wochenfrist gegen den Tabellenzweiten Holtum (Geest) hingegen mit breiter Brust nach Cuxhaven. So viel zur Theorie, denn nach einer guten halben Stunde stand es 3:0 für den Außenseiter, der die momentane Stendorfer Doppelschwäche gnadenlos ausnutzte und anschließend mit Carina Oldhafer nachlegte. Altenbruchs starke Spitzenspielerin durfte in all ihren drei Einzeln letztlich jubeln, das 13:11 im fünften Durchgang gegen Svenja Belgardt glich im Nachhinein einem Schlüsselspiel.

Dabei waren die Gäste schnell zurückgekommen und hatten das 0:3 umgehend ausgeglichen und lagen später gar mit 6:5 in Front. Besonders Inge Kaune hatte mit zwei Erfolgen im unteren Paarkreuz daran ihren Anteil. In der Schlussphase ließ dann zunächst Melanie Scholze in einem wechselhaften Fünfsatzkrimi gegen Materialspielerin Katrin Hein die Chance aufs Unentschieden liegen. Kurz darauf war Stendorfs Pleite perfekt, als die durch eine Erkältung geschwächte Carina Lilienthal gegen Altenbruchs junge Jokerin Dana Loockhoff keine Mittel fand. „Wir hatten an diesem Abend einfach kein Glück“, fiel Melanie Scholzes Analyse knapp aus.

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude II – TV Falkenberg 8:4: Hampel/Schröder – Rittierodt/Grotheer 2:3 (11:7, 11:4, 10:12, 11:13, 9:11); Schneider/Pelka – Wangenheim/Bergmann 3:2 (7:11, 11:9, 11:5, 5:11, 11:9); Hampel – Bergmann 3:2 (11:6, 10:12, 11:6, 8:11, 12:10); Schneider – Wangenheim 3:1 (11:7, 6:11, 11:6, 11:4); Schröder – Grotheer 3:2 (11:9, 11:5, 8:11, 7:11, 11:9); Pelka – Rittierodt 3:1 (11:5, 8:11, 11:6, 11:6); Hampel – Wangenheim 3:1 (6:11, 11:5, 11:4, 11:8); Schneider – Bergmann 3:0 (11:6, 11:5, 11:5); Schröder – Rittierodt 2:3 (11:4, 9:11, 11:4, 10:12, 10:12); Pelka – Grotheer 1:3 (11:9, 7:11, 10:12, 10:12); Schröder – Wangenheim 1:3 (15:17, 11:8, 11:13, 5:11); Hampel – Rittierodt 3:0 (11:6, 11:8, 11:6)

TSV Altenbruch – FSC Stendorf 8:6: Hein/Loockhoff – Lilienthal/Kaune 3:0 (11:8, 11:8, 11:7); Carina Oldhafer/Zeuke – Belgardt/Scholze 3:1 (11:9, 5:11, 11:9, 11:7); Carina Oldhafer – Lilienthal 3:0 (11:5, 11:7, 11:3); Hein – Belgardt 0:3 (1:11, 7:11, 4:11); Zeuke – Scholze 0:3 (7:11, 7:11, 9:11); Loockhoff – Kaune 2:3 (7:11, 11:9, 9:11, 11:8, 10:12); Carina Oldhafer – Belgardt 3:2 (13:11, 11:9, 6:11, 6:11, 13:11); Hein – Lilienthal 1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 7:11); Zeuke – Kaune 1:3 (11:6, 4:11, 6:11, 4:11); Loockhoff – Scholze 3:1 (11:4, 11:9, 3:11, 11:9); Zeuke – Belgardt 0:3 (7:11, 8:11, 8:11); Carina Oldhafer – Kaune 3:1 (12:10, 6:11, 11:3, 11:5); Hein – Scholze 3:2 (11:6, 6:11, 11:8, 1:11, 11:6); Loockhoff – Lilienthal 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) FM