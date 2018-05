Noch mal gut gegangen: Christian Lipp schaffte mit der dritten Mannschaft der TuSG Ritterhude in der Saisonverlängerung doch noch den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Bei den beiden souveränen Heimsiegen gegen den ATSV Habenhausen III (9:4) und TuS Harsefeld (9:0) brachte die Mobilisierung von Arndt Sonntag die nötige Stabilität. Der Geestemünder TV II hatte kurzfristig auf die Teilnahme verzichtet.

TuSG Ritterhude III – ATSV Habenhausen III 9:4: Man hatte deutlich das Gefühl, die Hausherren hätten den Ernst der Lage erkannt. Bereits in den Doppeln, durch die die Hammestädter in der regulären Saison oftmals ins Hintertreffen gerieten, zeigte die TuSG eine konzentrierte Vorstellung und ging mit 3:0 in Führung. Im oberen Paarkreuz merkte man Arndt Sonntag, der berufsbedingt noch kein Match in dieser Spielzeit bestritten hatte, die fehlende Matchpraxis an. Er verlor sein Eröffnungseinzel ebenso wie am Nachbartisch der an Knieproblemen laborierende Matthias Haumersen. Doch die ersten Negativerlebnisse lösten keine Nervosität aus. Für die Bremer punktete in der Folge lediglich noch der agile Niklas Gawrischtschuk, der Christian Lipp und Frank Dohrmann jeweils keine Chance ließ. Den entscheidenden Vorsprung holten sich die Gastgeber im unteren Paarkreuz. Hier hielt Pascal Gerken in einer wahren Achterbahnfahrt Christoph Rode in Schach, und René Rogowski zeigte gegenüber Ulrich Bergmann die variablere Spielanlage.

TuSG Ritterhude III – TuS Harsefeld 9:0: Das dritte Team im Bunde, der TuS Harsefeld hatte zwischenzeitlich gegenüber Habenhausen III knapp mit 9:7 die Oberhand behalten, dabei aber auch viel Kraft gelassen. So kam es nun zu einem echten „Finale“, in dem die TuSG den vor der Partie noch so euphorisierten Gästen mit einer erneuten 3:0-Doppelführung schnell den Glauben nahm. In Windeseile bauten Arndt Sonntag und Christian Lipp den Vorsprung durch zwei glatte 3:0-Erfolge auf 5:0 aus, und spätestens als Matthias Haumersen gegen TuS-Spitzenspieler Henning Schuback einen 0:2-Satzrückstand noch drehen konnte, war die Entscheidung gefallen. Abwehrspieler Schuback tat dem Ritterhuder dabei den Gefallen, mehr und mehr anzugreifen und lief dabei in dessen Rückhandkonter. „Viel besser hätte es für uns heute nicht laufen können“, zeigte sich Kapitän Frank Dohrmann rundum zufrieden.

TuSG Ritterhude III – ATSV Habenhausen III 9:4: Sonntag/Haumersen – Peter Wojciechowski/Rode 3:1 (11:6, 13:11, 7:11, 11:7); Lipp/Dohrmann – Rudolph/Gawrischtschuk 3:2 (11:4, 11:7, 6:11, 10:12, 11:5); Pascal Gerken/Rogowski – Hentrich-Hesse/Bergmann 3:1 (10:12, 11:6, 15:13, 11:6); Sonntag – Peter Wojciechowski 2:3 (6:11, 11:3, 11:7, 7:11, 8:11); Haumersen – Rudolph 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 3:11); Lipp – Hentrich-Hesse 3:0 (11:8, 11:5, 11:9); Dohrmann – Gawrischtschuk 0:3 (6:11, 10:12, 8:11); Pascal Gerken – Rode 3:2 (11:3, 1:11, 11:8, 10:12, 11:6); Rogowski – Bergmann 3:1 (11:8, 11:8, 8:11, 11:8); Sonntag – Rudolph 3:1 (2:11, 13:11, 11:6, 11:3); Haumersen – Peter Wojciechowski 3:2 (12:10, 7:11, 13:11, 5:11, 11:6); Lipp – Gawrischtschuk 0:3 (6:11, 4:11, 6:11); Dohrmann – Hentrich-Hesse 3:2 (3:11, 11:9, 14:12, 10:12, 11:6)

TuSG Ritterhude III – TuS Harsefeld 9:0: Sonntag/Haumersen – Heß/Stieglitz 3:1 (13:11, 8:11, 11:5, 11:6); Lipp/Dohrmann – Schuback/Schnoor 3:2 (5:11, 11:5, 3:11, 11:7, 11:5); Pascal Gerken/Rogowski – Mergard/Heidemann 3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 12:10); Sonntag – Heß 3:0 (11:3, 12:10, 11:7); Haumersen – Schuback 3:2 (12:14, 7:11, 11:9, 11:5, 11:4); Lipp – Heidemann 3:0 (11:6, 11:7, 11:7); Dohrmann – Mergard 3:1 (11:5, 11:8, 7:11, 11:5); Pascal Gerken – Stieglitz 3:1 (11:4, 10:12, 11:6, 11:4); Rogowski – Holst 3:1 (11:8, 12:10, 5:11, 11:6) FM