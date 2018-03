Ritterhude. Falls der Platz im Stadion nicht zu bespielen ist, wird wohl auf Kunstrasen ausgewichen. Deshalb geht Julian Geils ganz fest davon aus, dass es heute Abend endlich losgeht mit der Rückrunde. Und deshalb muss sich der TuSG-Coach eben auch mit jener Zahlenkombination auseinandersetzen.

18 aus 23 – das verdeutlicht, wie bereit der Ritterhuder Kader ist für den langersehnten Rückrundenstart. Lediglich 18 Spieler wird Geils mit auf die Reise nach Drochtersen nehmen. Und da mit Nils Ringe und Torwart Lennart Zöller lediglich zwei Akteure verletzungsbedingt ausfallen, muss der Ritterhuder Trainer gleich fünf Spieler aus seinem großen Kader streichen. Dass dieser Kader im Winter noch etwas größer geworden ist, liegt nicht zuletzt an den drei Neuzugängen. Phil Knauth, Pascal Kranz und Dario Cordes geben Geils noch mehr Handlungsalternativen.

Am nächsten an die Startformation hat sich in den vergangenen Wochen definitiv Dario Cordes gespielt. Der 20-Jährige, der vom Blumenthaler SV zur TuSG kam, stand in allen vier Testspielen der Ritterhuder in der ersten Elf. Cordes darf sich berechtigte Hoffnungen darauf machen, den durch den Abgang von Necati Uluisik frei gewordenen Platz im zentralen Mittelfeld auch am Freitagabend in Drochtersen einzunehmen.

Noch nicht ganz so weit sind Pascal Kranz und Phil Knauth. Der vom FC Hagen/Uthlede gekommene Kranz musste in der Vorbereitung zwei kleinere Verletzungspausen einlegen. Knauth, der aus Bornreihe zur TuSG stieß, muss sich in der Offensive noch mit den Laufwegen seiner Mitspieler vertraut machen. Immerhin: Der zunächst gesperrte Knauth ist nun doch für Punktspiele frei, die beiden Vereine haben eine entsprechende Einigung erzielt. „Alle drei sind gute Jungs, die sich natürlich noch an die neue Mannschaft gewöhnen müssen. Aber sie sind alle sehr motiviert“, zeigt sich Julian Geils zufrieden mit den ersten Wochen seiner Neuzugänge.

Mit Mirko Gatz, der fast die komplette Hinrunde verletzungsbedingt verpasste, hat der TuSG-Coach zudem einen weiteren – gefühlt neuen – Spieler im Kader. „Man merkt Mirko aber natürlich noch die viermonatige Pause an“, nimmt Geils den Erwartungsdruck von seinem zentralen Mittelfeldmann. Mit der Vorbereitung ist der Ritterhuder Coach alles in allem zufrieden. Zwar konnte nur viermal auf Rasen trainiert werden, doch dank einer Vereinbarung mit einem Bremer Klub konnte das Geils-Team mehrfach auf Kunstrasen ausweichen. „Wenn wir das nicht hätten machen können, wäre die Vorbereitung eine Vollkatastrophe gewesen. Aber so war es ganz okay.“

Dieses Fazit – ganz okay – trifft auch auf die Resultate der Vorbereitungs-Testspiele zu. Einem 1:0-Sieg beim Bezirksligisten FC Verden 04 folgten gleich drei Unentschieden, allesamt gegen Teams aus der Bremen-Liga. 1:1 bei OSC Bremerhaven, 3:3 gegen den Blumenthaler SV und schließlich ein 2:2 bei der BTS Neustadt. „Es hätte etwas besser sein können, aber darauf kommt es bei Testspielen letztlich ja auch nicht an“, so Geils, der an den heutigen Gegner gute Erinnerungen hat.

Im dritten Punktspiel feierte der Liga-Neuling aus Ritterhude Ende August mit dem 2:1-Heimerfolg über die SV Drochtersen/Assel II nicht nur den ersten Sieg in der Landesliga. Es war zugleich der Auftakt einer unglaublichen Siegesserie mit sechs Triumphen in Folge. „Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn es diesmal ganz ähnlich läuft“, sagt Geils schmunzelnd, fügt aber im gleichen Atemzug hinzu: „Es ist ja bekannt, wie schwierig es bei zweiten Mannschaften ist. Man weiß nie, wer am Ende auf dem Platz steht.“ Und gewissermaßen gilt das ja auch für Geils. Am Donnerstag wusste der TuSG-Coach schließlich noch nicht mal genau, wie er diese schwierige Rechenaufgabe 18 aus 23 lösen sollte.