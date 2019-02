Ist mittlerweile vollständig angekommen im Team der Ritterhuder Verbandsliga-Damen: TuSG-Youngster Katja Schneider. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Mit 2:6 Punkten war die TuSG Ritterhude in die aktuelle Saison der Tischtennis-Verbandsliga der Damen gestolpert. Doch spätestens nach dem verdienten 8:4-Heimerfolg gegen Angstgegner TSV Hollen und dem siebten Spiel in Folge ohne Niederlage sind die Hammestädterinnen heimlich, still und leise ins Titelrennen zurückgekehrt. Dabei half am Ende auch ein Parallelergebnis der Konkurrenz.

Im TuSG-Lager herrschte vor der Partie eine gewisse Anspannung. Nicht nur weil das Match definitiv richtungsweisenden Charakter besaß, sondern auch die jüngsten Negativerlebnisse gegen das Team aus Beverstedt noch in den Ritterhuder Köpfen umherspukten. Auch diesmal verlief der Start aus Sicht der Gastgeberinnen alles andere als nach Plan. Eine schnelle Vorentscheidung wurde leichtfertig vergeben. Zwar punktete die wieder langsam zu ihrer Bestform zurückkehrende Katharina Wrieden zunächst sowohl im Doppel als auch im Einzel, doch zwei vermeidbare Fünfsatzpleiten hielten die Gäste sportlich am Leben.

Svenja Schmitt und Katja Schneider vergaben in ihrem Doppel eine 2:0-Satzführung und darüber hinaus noch zwei Matchbälle beim 10:8 im fünften Durchgang. Wenig später verlor Elisa Oerding nach einem sicheren 11:5 und 11:2 gegen Meike Regul-Voß völlig die eigene spielerische Linie. Rückschläge, die den Oberliga-Absteiger diesmal aber nicht vom Kurs abbrachten. Im Gegenteil: In Windeseile machten Svenja Schmitt, Katja Schneider und Katharina Wrieden mit drei glatten 3:0-Triumphen aus dem 2:2 ein beruhigendes 5:2. Die 16-jährige Katja Schneider, die später auch Abwehrspielerin Etta Riesenbeck in die Schranken wies, schien dabei die anfängliche Nervosität nach ihrem Wechsel nach Ritterhude endgültig abgelegt zu haben und wirkte wie das Spiegelbild des momentanen TuSG-Aufschwungs.

Der Sieg geriet in der Folge nicht mehr in Gefahr, einzig Svenja Schmitt erlebte noch einige bittere Momente. Gegen Ute Päsch ließ sie bei 11:10 im fünften Satz einen Matchball ungenutzt und verlor ebenso wie auch anschließend gegen Meike Regul-Voß, gegen die Ritterhudes Allrounderin zwischenzeitlich ein 0:2 nach Sätzen sowie ein 4:10 im Entscheidungsdurchgang egalisiert hatte. Zusätzliche Freude keimte in der Riesturnhalle auf, als das 7:7, das ausgemachte Wunschergebnis, zwischen den ärgsten Konkurrenten Bawinkel und Werder Bremen die Runde machte. Mit nur noch zwei Zählern Rückstand zur Spitze hat die TuSG nun wieder alles in eigener Hand. „Wir tun trotzdem gut daran, von Spiel zu Spiel denken und die eigenen Erwartungen möglichst flach zu halten“, sagte Katharina Wrieden zurückhaltend.

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude - TSV Hollen 8:4: Wrieden/Oerding - Hoyer/Riesenbeck 3:1 (11:1, 12:14, 11:4, 11:6); Schmitt/Schneider - Regul-Voß/Päsch 2:3 (14:12, 11:8, 9:11, 7:11, 10:12); Wrieden - Hoyer 3:1 (2:11, 12:10, 11:2, 11:7); Oerding - Regul-Voß 2:3 (11:5, 11:2, 6:11, 9:11, 9:11); Schmitt - Riesenbeck 3:0 (11:6, 11:9, 11:5); Schneider - Päsch 3:0 (11:5, 11:9, 11:8); Wrieden - Regul-Voß 3:0 (11:6, 11:4, 11:4); Oerding - Hoyer 3:1 (16:14, 11:6, 9:11, 11:6); Schmitt - Päsch 2:3 (11:8, 6:11, 9:11, 11:8, 13:15); Schneider - Riesenbeck 3:2 (6:11, 11:7, 7:11, 11:8, 11:7); Schmitt - Regul-Voß 2:3 (7:11, 6:11, 11:6, 11:9, 12:14); Wrieden - Päsch 3:0 (11:3, 11:5, 11:6) FM