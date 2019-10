Bezirksliga 3: Zwar hat die TuSG Ritterhude in den Spitzenspielen gegen Bassen und Etelsen zuletzt zwei Niederlagen in Folge kassiert, Trainer Bastian Haskamp kann die Pleiten vor dem Auswärtsspiel beim SV Ippensen aber richtig einordnen. „Das ist kein Weltuntergang. Uns hat aufgrund einiger Ausfälle gerade in der Offensive die Geschwindigkeit gefehlt, da kann man gegen solche Gegner auch mal verlieren“, versichert der Coach. Beim überraschend starken Tabellennachbarn Ippensen könnten nun einige Leistungsträger zurückkehren – leicht wird die Aufgabe aber nicht. „Ippensen ist ein unangenehmer Gegner, extrem robust und zweikampfstark. Wir müssen dagegenhalten und dann zu unserem offensiven Spiel zurückfinden“, erklärt er.

Sonntag, 15 Uhr, Ippensen