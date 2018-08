Kein Land in Sicht: So wie hier bei Finia Kriete (in einem Heimspiel gegen Habenhausen) gab es am Ende für die Handballabteilung keine andere Option mehr als den Rückzug. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Das „Worst-Case-Szenario” ist eingetreten. Die Handball-Abteilung der TuSG Ritterhude hat ihre Damen-Mannschaft, die in den letzten Jahren einen so steilen Aufstieg erlebte, noch vor dem Saisonstart aus der Landesklasse abgemeldet. Nach dem Wechsel von Trainer Malte Rogoll zum SV Werder Bremen setzte an der Hamme eine wahre Abwanderungsflut ein. Weil sich die Situation in den vergangenen Wochen noch einmal verschlechtert hat, steht der Verein jetzt komplett ohne Mannschaft da.

Durch den plötzlichen Abgang von Lea Plagge verlor die TuSG auch noch ihre letzte Torhüterin. Zudem sollte Plagges Mutter Yvonne Böttcher eigentlich das Traineramt beim taumelnden Team übernehmen. Auch die hochtalentierte Ina Buchwald zog kurzfristig die Reißleine. Als der Handball-Vorstand vor zwei Wochen den verbliebenen Rest seines einst hoffnungsvollen Kaders zum Gespräch bat, bekam der Scherbenhaufen ein Bild. Nur noch acht Damen standen zur Verfügung, von denen lediglich zwei mit vollem Engagement in die neue Serie gehen wollten.

Deutlich zu wenig, um die Mannschaft noch mit doppelspielberechtigten A-Jugendlichen aufzufüllen. „Zwölf Spielerinnen braucht man mindestens für die Landesklasse“, macht der Vorstandsvorsitzende Danny Kästingschäfer deutlich, „aber klare Bekenntnisse zum Verein blieben aus, sodass wir einfach zu keinem Zeitpunkt eine Planungssicherheit hatten.“ Dennoch gibt sich der Vorstand der TuSG bei dieser Misere eine Mitschuld. „Wir haben es nicht geschafft, nach dem Abgang von Malte Rogoll frühzeitig für Ersatz auf der Trainerposition zu sorgen“, erklärt Kästingschäfer, der die Schwierigkeiten bei der Suche aufzählt: „Auf diesem Leistungsniveau muss man erst mal jemanden finden, der bereit ist, drei- bis viermal pro Woche den Weg in die Halle zu finden und zudem eine gewisse Ausbildung mitbringt.“

Zumal die TuSG finanziell wenig reizvoll ist, mehr als eine „Aufwandsentschädigung“ könne man nicht bieten. „Ich habe aber auch ein bisschen den Rückhalt im Klub vermisst“, macht Kästingschäfer seiner Enttäuschung Luft, schließt sich aber bei der Kritik selbst mit ein, „wir haben durchaus einige Urgesteine, von denen aber niemand in dieser Notsituation bereit war, etwas in die Hand zu nehmen.“ In Kästingschäfers Augen sind die Gründe der Krise jedoch vielschichtiger: „Malte Rogoll war zwar fair, als er bereits im Januar seiner Mannschaft berichtete, in der kommenden Saison nicht mehr weiterzumachen, er hat uns als Vorstand damit aber sicherlich keinen Gefallen getan.“

Die üblichen Prozesse setzten nun ein. Einige Damen begannen sich nach Alternativen umzuschauen, trainierten gar während der aktuellen Serie schon anderswo mit. Parallel bekamen Konkurrenzvereine Wind von dem drohenden Zerfall und umwarben so manche Leistungsträgerin. Aber auch die Stimmung in der Mannschaft war schon seit langem angespannt, der Erfolg überdeckte die Probleme jedoch zunächst noch. „Es gab aus privaten Gründen verschiedene Grüppchenbildungen“, lässt Kästingschäfer durchblicken, der eine Identifikation mit der TuSG schmerzlich vermisste: „Wir hatten kaum noch jemanden im Team, der das Handballspielen bei der TuSG erlernt hat.“

Neben dem sportlichen Fiasko richtet der Rückzug auch finanzielle Schäden an. Um die 1000 Euro sind für die Abmeldung aus Liga und Pokalwettbewerb fällig. „Die Situation schmerzt. Besonders meine Vorstandskollegin Katrin Harjes tut mir leid, die mit so viel Herzblut versucht hat, die Situation in den Griff zu kriegen“, so Kästingschäfer abschließend. Gerüchte, dass auch die weibliche A-Jugend vor dem Aus steht, bestätigten sich indes nicht.

Das Jugend-Team tritt am Wochenende zum Saisonstart wie geplant an und soll mittelfristig wieder als Grundlage für einen Neuaufbau der einst so erfolgreichen Damen-Mannschaft dienen.