Ina Buchwald (am Ball, hier in einer Szene aus dem Hinspiel) setzte sich mit der TuSG gegen den Derbyrivalen durch und erzielte dabei sechs Treffer. (OLAF KOWALZIK)

Ritterhude. Die A-Jugend-Handballerinnen der TuSG Ritterhude sind in der Verbandsliga West weiterhin bemüht, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herzustellen. Zuletzt hatten die Ritterhuderinnen durch einen Sieg gegen den Tabellenführer aufhorchen lassen. In den Heimspielen gegen die SVGO Bremen und die TSG Hatten-Sandkrug bot sich den TuSG-Mädchen innerhalb von 24 Stunden gleich zweimal Gelegenheit Boden gut zu machen. Trotz eines erneut erkennbaren Formanstiegs gelang der Mannschaft von Trainer Malte Rogoll jedoch kein vollständiger Befreiungsschlag.

TuSG Ritterhude – SVGO Bremen 32:22 (20:10): Gegen den Stadtrivalen hatten die Hammestädterinnen noch etwas gut zu machen. Die bittere Pleite aus dem Hinspiel noch in den Köpfen, wollten die Ritterhuderinnen die Verhältnisse unbedingt wieder gerade rücken. Dies gelang ihnen eindrucksvoll. Hochmotiviert und von Beginn an mit temporeichen Powerhandball waren die TuSG-Mädchen den Bremerinnen in jeder Phase des Spiels hochüberlegen. Bereits zur Halbzeit führte das Rogoll-Team mit zehn Toren Vorsprung und steuerte einem Kantersieg entgegen.

Mit Genugtuung nahm der TuSG-Coach den Auftritt seiner Mannschaft zur Kenntnis: „Die Niederlage im Hinspiel tat richtig weh, deshalb hatten wir uns vorgenommen richtig Gas zu geben. Das haben meine Spielerinnen grandios umgesetzt und haben deshalb auch in der Höhe absolut verdient gewonnen.“ TuSG-Torhüterin Lea Plagge und Rückraumspielerin Sarah Schütte trieben ihre Mannschaft immer wieder an und ragten beim Derbysieg aus einer insgesamt überzeugenden Mannschaft heraus.

TuSG Ritterhude: Plagge; Brüggestrat (1), Schütte (8), Seebeck (10), Hülseberg (1), Wall, Buchwald (6), Struthoff (3), Schaffer, Evers (2), Treichel (1), Hamann, Heiringhoff

TuSG Ritterhude – TSG Hatten-Sandkrug 26:28 (15:15): Einen Tag nach dem Derbysieg wollten Ritterhudes Handballerinnen ihre Aufholjagd mit einem weiteren Heimsieg fortsetzen. Die TuSG-Spielerinnen boten erneut eine starke Leistung und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Angriffsreihe der TuSG schaffte es immer wieder, den Abwehrblock der Gäste auseinander zu ziehen und so zu Torabschlüssen zu kommen. Rückraumspielerin Sarah Schütte zeigte sich erneut in bestechender Form und erzielte insgesamt zehn Treffer für ihr Team. Um so bitterer, dass ausgerechnet ihr wenige Minuten vor dem Ende zweimal am Siebenmeterpunkt die Nerven versagten.

Kira Seebeck vergab anschließend ebenfalls beim Spielstand von 26:26 einen weiteren Strafwurf. Im Gegenzug nutzte der Tabellenzweite den Tempogegenstoß seinerseits zur Führung. Mit ihrem letzten Spielzug setzten die Ritterhuderinnen alles auf eine Karte um zumindest noch zum Ausgleich zu kommen. Aber auch diesen konnte das Rogoll-Team nicht mehr erfolgreich abschließen und mit der Schlusssirene trafen die Gäste zum 26:28-Endstand. „Sechs verworfene Siebenmeter, davon gleich drei in den entscheidenden letzten drei Minuten rächen sich halt auf diesem Niveau“, brachte es Malte Rogoll auf den Punkt.

TuSG Ritterhude: Plagge; Braasch, Brüggestrat (1), Schütte (10), Seebeck (4), Hülseberg, Buchwald (2), Struthoff (2), Schaffer, Evers (4), Treichel (3)