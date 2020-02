„Das Ergebnis ist viel zu hoch ausgefallen“ – Silke Kästingschäfer musste mit den TuSG-Damen dennoch ein 1:8 in Bawinkel quittieren. (Brockmann)

Ritterhude. Fehlendes Engagement können sich die Tischtennis-Damen der TuSG Ritterhude trotz des praktisch besiegelten Wiederabstiegs aus der Oberliga wahrlich nicht vorwerfen. Doch beim Tabellensechsten SV Bawinkel verkauften sich die Hammestädterinnen einmal mehr unter Wert. Die deutliche 1:8-Niederlage lässt nicht die in weiten Phasen ausgeglichene Partie erahnen, in der die Gäste gleich dreimal mit zwei Zählern im fünften Durchgang unglücklich verloren.

Bereits für den Mut, die Doppelaufstellung zu ändern, wurde die TuSG nicht belohnt. Den so wichtigen Zähler verpasste das Duo Silke Kästingschäfer/Katja Schneider, als es im Entscheidungssatz gleich zu Beginn den Anschluss (0:6) verlor. Der frühe Rückstand nagte am Selbstvertrauen. Svenja Schmitt fand trotz regelmäßiger Führungen gegen Bawinkels Nummer eins Nina Längert nie zu ihrer Sicherheit.

Zwei Fehlaufschläge kosteten sie den bedeutungsvollen ersten Durchgang. Parallel sorgte Elisa Oerding für den Ehrenzähler des Schlusslichts. Gegen die junge Antonia Joachimmeyer hatte die Ritterhuderin in vielen sehenswerten Vorhandduellen am Ende die Nase vorn. Einen schweren Stand hatte hingegen Katja Schneider gegen die erfahrene Claudia Meer. Mit ihren schnellen Rückhandkonterschlägen kam sie zu selten gegen Meers Rückhandnoppe durch. Der Außenseiter gab aber nie auf und hätte in der Folge gut und gerne zum 4:4 ausgleichen können. Silke Kästingschäfer wählte gegen Rita Pleus eine offensive Taktik, die sich auszuzahlen schien. Doch in der Schlussphase konnte die TuSG-Akteurin drei stehende Bälle mit der Rückhand nicht verwerten.

In der „Crunch Time“ hatte auch Elisa Oerding im Spitzenduell mit Nina Längert das Nachsehen. Oerdings Kontrahentin wurde beim Stand von 8:8 für zwei riskante Schläge belohnt, ein zu lang geratener Return besiegelte schließlich bei 9:10 das Schicksal der Studentin. Genauso ärgern durfte sich Svenja Schmitt, die sich gegen Antonia Joachimmeyer nach 1:2-Satzrückstand mühevoll zurückgekämpft hatte, dann aber gar einen eigenen Matchball mit einem vermeidbaren Schupffehler vergab.

So verwunderte es kaum, als Silke Kästingschäfer nach Spielende nüchtern zusammenfasste: „Das Ergebnis ist viel zu hoch ausgefallen.“

SV Bawinkel – TuSG Ritterhude 8:1: Meer/Pleus – Oerding/Schmitt 3:1 (11:6, 6:11, 11:7, 11:4); Längert/Joachimmeyer – Kästingschäfer/Schneider 3:2 (11:6, 11:8, 5:11, 5:11, 11:4); Längert – Schmitt 3:0 (11:9, 11:8, 11:6); Joachimmeyer – Oerding 1:3 (10:12, 7:11, 11:6, 7:11); Meer – Schneider 3:1 (11:4, 11:5, 7:11, 11:5); Pleus – Kästingschäfer 3:2 (12:14, 11:5, 9:11, 11:4, 11:9); Längert – Oerding 3:2 (5:11, 11:6, 11:1, 8:11, 11:9); Joachimmeyer – Schmitt 3:2 (5:11, 11:4, 11:7, 7:11, 12:10); Meer – Kästingschäfer 3:1 (11:9, 9:11, 11:6, 11:4) FM