TuSG-Keeper Hendrik Schulz machte seine Sache in Verden gut. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Trotz einer couragierten Leistung musste sich die TuSG Ritterhude auch beim FC Verden 04 geschlagen geben. 0:2 (0:0) hieß es nach der Fußball-Landesliga-Partie letztlich in der Reiterstadt, wobei einmal mehr individuelle Fehler ein mögliches Erfolgserlebnis zunichte machten. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Die Jungs haben unseren Plan eigentlich gut umgesetzt, sich das Leben dann aber selber schwer gemacht“, bilanzierte TuSG-Coach Torsten Just nach dem Abpfiff.

Gerade in der ersten Hälfte wusste seine Mannschaft dabei durchaus zu überzeugen. Die Gäste liefen ihre Gegenspieler frühzeitig an, Verden versuchte dieses Pressing vornehmlich durch lange Bälle zu umgehen. So entwickelte sich ein munteres Spielchen mit Chancen auf beiden Seiten. Ein Schuss von Tobias Böttcher wurde aber im letzten Moment abgeblockt, Marcel Meyer scheiterte außerdem am aufmerksamen FCV-Schlussmann Stefan Wöhlke.

Auf der anderen Seite ließ die Ritterhuder Defensive wenig zu, ermöglichte den Gastgebern nur durch einige unnötige Ballverluste im Mittelfeld immer mal wieder Gelegenheiten. Hendrik Schulz war aber auf dem Posten – so ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Nach der Pause agierten die Hammestädter zunächst aus einer kompakten Defensive, erlaubten sich in der 51. Spielminute aber einen folgenschweren Fauxpas: Ein Verdener Spieler durfte von der Mittelinie ungestört über den Platz marschieren. Thomas Celik kam schließlich an den Ball und vollendete eiskalt zum 1:0.

Auch beim zweiten Gegentreffer, der nur zehn Minuten später fiel, halfen die Gäste kräftig mit. Calvin Vrampe verteidigte zunächst stark, erlaubte sich dann aber einen katastrophalen Fehlpass. Katip Tavan nutze das Geschenk umgehend aus und sorgte für die Vorentscheidung. Trotzdem ließ sich das Tabellenschlusslicht in der Folgezeit nicht hängen. Marcel Meyer fand aber erneut seinen Meister in Wöhlke (65), kurz darauf wehrte der Verdener Keeper zudem noch einen Abschluss von Maik Tiganj stark ab.

Da die Just-Truppe immer weiter anrannte, boten sich den Hausherren ebenfalls Konterchancen – Hendrik Schulz verhinderte aber einen weiteren Gegentreffer. Letztlich stand somit zwar die 23. Saisonniederlage zu Buche, große Vorwürfe wollte Just seinem Team aber nicht machen. „Schlimmer wäre, wenn sie sich hängen lassen hätten. So haben wir gute Dinge gesehen und wissen, wo wir ansetzen müssen“, erklärte der TuSG-Übungsleiter.