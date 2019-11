Sah nach der Pause eine deutliche Steigerung seiner Mannschaft: TuSG-Trainer Bastian Haskamp. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Die TuSG Ritterhude bleibt weiterhin in der Spur: Der 4:2 (0:1)-Heimerfolg gegen den FSV Langwedel-Völkersen bedeutete den vierten Sieg in Serie, die Hammestädter setzen sich so in der Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga 3 fest.

Gegen Langwedel taten sich die Gastgeber aber in der ersten Hälfte extrem schwer und gerieten bereits früh in Rückstand (3.). In der Folge hatten die Hausherren zwar mehr Ballbesitz, wussten gegen den tiefstehenden Gegner aber wenig damit anzufangen – sehr zum Ärger ihres Trainers. „Die erste Halbzeit war von beiden Seiten eine absolute Katastrophe. Das war Kreisklassenniveau“, bemängelte Bastian Haskamp. Der sah sich in der Pause zu einer Umstellung gezwungen und beorderte Patrick Brouwer weiter nach vorne. Dieser Schachzug sollte sich als sinnvoll erweisen, die TuSG war fortan deutlich dominanter. Da es in vorderster Front aber weiterhin an der letzten Konsequenz fehlte, mussten Standardsituationen für die Wende sorgen.

Zunächst landete ein Freistoß von Tobias Böttcher im langen Eck (62.), wenige Minuten später beförderte ein Gästeakteur einen von Merten Hellmann verlängerten Eckball über die eigene Linie (66.). Als Christian Barth kurz darauf sehenswerte einen Freistoß aus 25 Meter in den Winkel zirkelte, war die Partie vorzeitig entschieden. Zwar verkürzten die Langwedeler nach einem Standard, die Heimelf erlaubte aber keinen weiteren Treffer. Stattdessen ließ Brouwer vier Gegenspieler mit einem unnachahmlichen Solo stehen, seinen überlegten Querpass musste Dennis Gachov nur noch einschieben (90.).