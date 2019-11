Ritterhude. Nach einem Stotterstart drückte die TuSG Ritterhude beim 5:1 (1:1)-Kantersieg in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 kräftig aufs Gaspedal. Patrick Brouwer (zwei), Marcel Meyer, Jan Luca Grove und Christian Barth schossen beim TV Sottrum den siebten Saisonsieg heraus.

Vor eine logistische Herausforderung wurde die TuSG Ritterhude noch Stunden vor der Begegnung gestellt. Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski (Etelsen) nahm wegen der ergiebigen Regenfälle einen Spielortwechsel von Ritterhude nach Sottrum vor. Zudem wurde die Begegnung wegen fehlenden Flutlichts um 75 Minuten gegenüber der eigentlichen Anstoßzeit vorverlegt. „Das finde ich schon eine Unart von Sottrum“, zeigte sich TuSG-Trainer Bastian Haskamp wenig begeistert von der Maßnahme. Auf den letzten Drücker mussten die Ritterhuder ihr Team für die Vorverlegung zusammentrommeln.

Der TV Sottrum legte den besseren Start hin. Dominik Reuter erzielte nach einer unglücklichen Faustabwehr von TuSG-Torwart Hendrik Schulz die frühe Führung für den Aufsteiger (4.). „Die erste Viertelstunde haben wir komplett verschlafen“, erklärte Bastian Haskamp. Die Blau-Weißen wirkten in dieser Phase auch zu statisch in ihren Aktionen. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Gäste aber auf Touren. Patrick Brouwer leitete mit einem im Nachschuss verwandelten Foulelfmeter die Wende ein (25.). Die zweite Halbzeit ging dann komplett an die TuSG Ritterhude. „Das war ganz nah an dem, was ich mir von einer Fußballmannschaft vorstelle“, lobte Bastian Haskamp.

Die Gäste brachten den TV Sottrum reihenweise in echte Verlegenheit. Schön herausgespielte Tore dokumentierten das Selbstvertrauen der Blau-Weißen. Patrick Brouwer (61.), Marcel Meyer (65.), Jan Luca Grove (71.) und Christian Barth (78.) veredelten TuSG-Angriffe und drückten das spielerische Übergewicht denn auch in Toren aus. Neben sehenswerten Staffetten gefiel der Landesliga-Absteiger auch durch viel Kampfgeist. „Die beiden Siege sind wie ein kleiner Brustlöser“, freute sich Bastian Haskamp nach dem zweiten Sieg in Folge.