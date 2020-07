Ritterhude. „Fürs erste Spiel war es in Ordnung“, fasste Bastian Haskamp nach dem 7:3 (4:2)-Testspielerfolg beim TSV Bevern zusammen. Dass sich die fünfmonatige Wettkampfpause niederschlagen würde, hatte der Coach der TuSG Ritterhude in gewisser Weise erwartet. Und so kam es denn auch: Gegen den in der 1. Kreisklasse Nord Rotenburg beheimateten Gastgeber lag der Fußball-Bezirksligist schnell in Rückstand. Das Passspiel war noch sehr von Ungenauigkeit geprägt, auch verstolperten seine Spieler einige Bälle. Vor allem zu Beginn. So führte ein Fehlpass im Aufbau zum raschen 0:1. „Wir mussten erst reinfinden“, erklärte Ritterhudes Coach. Was seine Elf im weiteren Verlauf auch tat.

Der schnelle Ausgleich von Marco von Bistram trug seinen Teil dazu bei. Als Niklas Kutz und Merten Hellman schnell auf 3:1 erhöhten, waren die Weichen endgültig auf Sieg gestellt. Noch vor der Pause markierte Kevin Müller per (haltbarem) Freistoß das 4:1, und die Gäste ließen sich auch nicht durch die zwischenzeitlichen Gegentore aus dem Konzept bringen, sondern legten noch dreimal nach. „Gegentore stören zwar immer“, so Haskamp, sprach aber von einem „guten Test“.

Weitere Informationen

TSV Bevern - TuSG Ritterhude 3:7 (2:4)

TuSG Ritterhude: Korge; Gehrmann, Vrampe, Hellmann, Gachov, Brouwer, Barth, Müller, Grove, von Bistram, Kutz (eingewechselt: Jeschin, Dressler, Yildirim, Tiganj)

Tore: 1:0 (5.), 1:1 Marco von Bistram (15.), 1:2 Niklas Kutz (23.), 1:3 Merten Hellmann (30.), 1:4 Kevin Müller (35.), 2:4 (41.), 2:5 Cem Yildirim, 3:5 (77.HE), 3:6 Christian Barth (86.), 3:7 Janluca Grove (88.)