Sichtlich mitgenommen muss Paul Ihongbe, gestützt von Heeslingens Trainer Dominique Schneider (l.) und Ritterhudes Betreuer Martin Haskamp, den Platz verlassen. Später wird beim TuSG-Spieler ein Gesichtsschädelbruch diagnostiziert. (Dennis Schott)

Ritterhude. Das Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 zwischen Tabellenführer TuSG Ritterhude und dem Zweitplatzierten Heeslinger SC II besaß eigentlich alles, was ein Spitzenspiel so braucht: Zwei Mannschaften, die munter nach vorne spielten, jede Menge Tore, sechs an der Zahl, und eine umstrittene Rote Karte gab es auch noch. Was das Spiel indes gar nicht brauchte, war das, was in der 64. Minute passierte. Da rasselten Ritterhudes Paul Ahkere Ihongbe und Heeslingens Gustav Balzer bei einem Luftkampf derart stark mit den Köpfen aneinander, dass beide Akteure benommen auf dem Boden liegen blieben. Während der Heeslinger nach einer kurzen Behandlungspause wieder auf den Beinen stand, war die Partie für Ritterhudes Ihongbe, der erst zur Halbzeit eingewechselt worden war, definitiv gelaufen. Keine Frage: Der Zusammenstoß war die Szene, die das 3:3 (2:1) überschattete.

Bei einer bloßen Auswechslung Ihongbes blieb es nämlich nicht. Den Ritterhuder hatte es so stark erwischt, dass ein Rettungswagen gerufen werden musste. Als der dann kam, musste die Partie zum ersten Mal unterbrochen werden. Weil ein Schädelbasisbruch von den Ärzten vor Ort zumindest nicht ausgeschlossen werden konnte, riefen sie einen Helikopter, der für eine weitere und diesmal längere Unterbrechung sorgte. Letztlich blieb Paul Ahkere Ihongbe im Rettungswagen und wurde ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wo die Verletzung schließlich genau diagnostiziert wurde. „Es ist ein Gesichtsschädelbruch“, informierte Trainer Bastian Haskamp, der seinen Schützling am Tag danach im Krankenhaus besuchte und festhielt: „Er ist soweit ganz gut drauf.“

Aber das, was passiert war, steckte allen Beteiligten in den Kleidern. Und es stellte sich angesichts der Schwere dieses Vorfalls die Frage, ob eine Fortsetzung der Partie moralisch eigentlich vertretbar war. Ein möglicher Abbruch kursierte spätestens, als der Helikopter auf dem Ritterhuder Spielfeld landete. Die Gäste aus Heeslingen hatten ihre Bereitschaft, die Partie auf Wunsch neu anzusetzen, jedenfalls signalisiert. Da die Unterbrechungen zusammen aber nicht mehr als eine halbe Stunde andauerten, sieht das Regelwerk nicht zwingend einen Abbruch vor. Zum Vergleich: In der Kreisliga Osterholz wurde vor einer Woche die Partie der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf gegen den SV Lilienthal-Falkenberg nach einem ähnlich heftigen Zusammenprall abgebrochen, weil beide Mannschaften unter dem Einfluss des Geschehenen nicht weiterspielen wollten. Aufhören oder weitermachen? „Für uns eine absolut brutale Situation“, umschrieb TuSG-Coach Bastian Haskamp.

Dabei hätten es die Ritterhuder verdient gehabt, wenn nur das Sportliche in den Fokus gerückt worden wäre. Die Hausherren boten spielerisch starken Gästen fortwährend die Stirn, auch dann, als sie in Unterzahl gerieten. Ob das Foul von Patrick Brouwer aber wirklich als Notbremse zu bewerten war, stellten die Ritterhuder stark in Frage. Dass jedoch ein Stoß in den Rücken vorgelegen hatte, war jedoch klar ersichtlich, auch wenn die Hausherren behaupteten, der Gefoulte sei über seine eigenen Beine gestolpert (26.). Kurz zuvor war die TuSG Ritterhude bereits in Führung gegangen, nachdem Jan Luca Grove einen blitzsauberen Spielzug über Vorlagengeber Marcel Meyer abgeschlossen hatte. Die Gastgeber mussten vor spielerisch starken Heeslingern aber stets auf der Hut sein.

Die Gäste stellten ihre Gefährlichkeit ein ums andere Mal unter Beweis, jedoch ohne die ganz großen Chancen zu besitzen. Die Oberliga-Reserve kam jedoch durch Nico Finke, der einen Freistoß per Kopf zum 1:1 ins lange Ecke wuchtete, zum schnellen Ausgleich (32.). Die Heeslinger blieben auch im Anschluss gefährlich, effektiver waren jedoch die Ritterhuder, die einen starken Konter über Jan Luca Grove und Marcel Meyer mit der neuerlichen Führung abschlossen (41.). Als der Heeslinger SC II durch Syuleyman Shakirov das schnelle 2:2 erzielte (47.), drohte die Partie zu kippen. Aber erneut setzten die Hausherren zum Nadelstich an, indem Grove nach feiner Einzelaktion das 3:2 und damit die dritte Führung erzielte (58.). Kurz danach kam es zum besagten Zusammenstoß, ehe die Partie wieder aufgenommen wurde und Rayk Hess im Nachsetzen das 3:3 markierte (71.). Doch selbst nach der zweiten Unterbrechung und einer Restspielzeit von zwölf Minuten agierten beide Mannschaften weiter munter nach vorn. „Wir wollten für Paul den Sieg“, erzählte Bastian Haskamp später. Letztlich wurde es „nur“ ein Punkt.