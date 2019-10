Behielt im nervenaufreibenden Heimspiel der TuSG Ritterhude die Ruhe: Maxime Meger. (Brockmann)

Ritterhude. Nach einer fünfstündigen emotionalen Achterbahnfahrt stand das 8:8 der Gastgeber gegen die TSG Dissen fest – und alle waren sich einig: Es war das richtige Ergebnis eines unglaublichen Abends.

„Natürlich hatten beide Teams auch zahlreiche Möglichkeiten, beide Punkte einzukassieren“, fasste es der verletzte TuSG-Kapitän Frank Mühlmann hinterher zusammen. So hätte die Partie vermutlich einen ganz anderen Verlauf genommen, hätte das Ritterhuder Doppel Lars Hausmann/Laurin Struß bei 10:7 im fünften Durchgang einen seiner drei Matchbälle in Folge genutzt und den Hausherren so eine komfortable 3:0-Führung beschert. Doch es kam anders – und die Dramatik nahm ihren Lauf.

Mit vier Siegen in den ersten fünf Einzeln zogen die Gäste auf 5:3 davon. Im oberen Paarkreuz mussten sich sowohl Sebastian Heimbrock (1:3) als auch Andre Binder (2:3) geschlagen geben. Dafür ließ sich der erst 20-jährige Maxime Meger keinerlei Nervosität anmerken und bestach – wie auch später Youngster Laurin Struß – durch seine Unbekümmertheit. „Ein Attribut, das uns in jedem Fall guttut“, so Frank Mühlmann. Der Kapitän sah nun, wie das Spielgeschehen immer wieder hin- und herwogte. In den folgenden sieben Einzeln wechselten sich die Teams mit den Siegen in hübscher Regelmäßigkeit ab.

In der wortwörtlich aufgeheizten Rieshalle fehlte Heimbrock gegen Heitz in der Schlussphase auch die körperliche Frische. Vermutlich wäre die TuSG gar nicht mehr zurückgekommen, hätte in der Folge Binder nicht endlich mal ein umkämpftes Einzel für sich entschieden. Zuvor hatte der 13-jährige Struß bravourös gegen die unangenehme Noppe des Senioren-50-Landesmeisters Frank Wehrkamp-Lemke bestanden und nach einem nervenaufreibenden 20:18 im vierten Satz auch noch den finalen Durchgang mit 11:9 für sich entschieden. Das Schlussdoppel Binder/Pankow sicherte dann schließlich das Remis – natürlich in einem spannenden Fünfsatzkrimi.

TuSG Ritterhude – TSG Dissen 8:8: Binder/Pankow – Gessat/Redeker 3:1 (11:3, 8:11, 11:7, 14:12); Heimbrock/Meger – Heitz/Lippold 3:2 (16:14, 7:11, 7:11, 11:3, 11:9); Hausmann/Struß – Wehrkamp-Lemke/Sieker 2:3 (11:9, 11:13, 11:13, 11:5, 10:12); Heimbrock – Gessat 1:3 (4:11, 11:9, 4:11, 8:11); Binder – Heitz 2:3 (15:13, 7:11, 11:6, 4:11, 8:11); Meger – Lippold 3:2 (8:11, 11:3, 11:8, 10:12, 11:7); Pankow – Redeker 0:3 (7:11, 10:12, 4:11); Hausmann – Sieker 1:3 (8:11, 11:6, 9:11, 8:11); Struß – Wehrkamp-Lemke 3:2 (11:5, 6:11, 7:11, 20:18, 11:9); Heimbrock – Heitz 2:3 (11:4, 8:11, 15:17, 11:8, 5:11); Binder – Gessat 3:2 (11:5, 11:8, 5:11, 7:11, 11:7); Meger – Redeker 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 5:11); Pankow – Lippold 3:1 (7:11, 11:8, 11:8, 11:8); Hausmann – Wehrkamp-Lemke 2:3 (13:11, 11:1, 8:11, 9:11, 9:11); Struß – Sieker 3:0 (11:9, 11:2, 11:9); Binder/Pankow – Heitz/Lippold 3:2 (11:9, 13:15, 9:11, 11:1, 11:5) TD