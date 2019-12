Ritterhude. Viel Freude bereitete die TuSG Ritterhude II ihrem Coach Maik Machnacz beim 4:0 (2:0)-Erfolg in der Fußball-Kreisliga Osterholz gegen den SV Aschwarden. Norman Naporra (nach Flanke von Steffen Schrage) und Kim Sulinski (gefühlvoller Schlenzer in den Winkel) legten bis zur Halbzeit eine 2:0-Führung der Bezirksliga-Reserve vor. Kristof Grahl und Tim Napiwotzki stockten das Resultat für die kampfstarken Platzherren nach Wiederbeginn auf. Kristof Grahl zeigte mit seinem Treffer nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung echte Joker-Qualitäten. „Das war die richtige Reaktion auf das Bornreihe-Spiel“, lobte Maik Machnacz seine Mannschaft. Der SV Aschwarden erwischte im Jahnsportpark in Abwesenheit von Trainer Sven Sohn und Co-Trainer Torben Recker angesichts vieler Unzulänglichkeiten einen gebrauchten Tag. „Die Ritterhuder waren unterm Strich besser“, gab Gäste-Torwart Jan Krüger offen zu.