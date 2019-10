TuSG Ritterhude II: Nick Rode hält den Sieg fest

Erst unterlief Nick Rode ein Fehler, dann zeigte Ritterhudes Schlussmann seine ganze Klasse. (Tobias Dohr)

Wörpedorf. Mehr Ballbesitz, deutlich größere Spielanteile und am Ende eben diesen einen Treffer mehr: Aus Sicht von Maik Machnacz war der knappe 2:1 (1:1)-Auswärtssieg seiner TuSG Ritterhude II bei der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf „absolut verdient“. Beide Teams taten sich auf dem tiefen und schwer zu bespielenden Platz gleichermaßen schwer, für TSG-Trainer Gregor Schoepe sei es ein Spiel gewesen, „das wir mit etwas mehr Glück auch für uns hätten entscheiden können“. Allerdings sei seiner Mannschaft direkt zu Spielbeginn „der Stecker gezogen“ worden, „beim Aufwärmen hatte ich noch einen guten Eindruck, der sich leider nicht bestätigt hat“, verdeutlichte Schoepe.

Das Spiel begann aus Sicht der Hausherren schlecht, gleich mit dem zweiten Angriff erzielten die Gäste den Führungstreffer. Nach einer schönen Kombination über Außen flankte Kim Sulinkski auf den zweiten Pfosten, wo TuSG-Torjäger Marco Grahl einmal mehr seine Spürnase unter Beweis stellte und zum 0:1 einköpfte (10.). Die Gastgeber zeigten sich zunächst allerdings wenig beeindruckt und kamen durch Yannick Worthmann zum Ausgleich (24.). „Der Ball rutscht unserem Keeper durch die Hände“, skizzierte Maik Machnacz den vermeidbaren Treffer – ohne Nick Rode einen Vorwurf zu machen.

„So etwas kann immer mal passieren“, sagte er, „dafür hat Nick den Sieg in der Schlussphase festgehalten.“ Bis zum Pausenpfiff neutralisierten sich beide Mannschaften, mit Wiederbeginn ließen die Gastgeber erneut die Grundlagen vermissen, „mir haben die Laufbereitschaft und der nötige Wille gefehlt“, konkretisierte Gregor Schoepe. Auf der anderen Seite nahmen die Gäste den Kampf dagegen an, mehrfach kamen sie in die gefährliche Zone, belohnten sich allerdings erst spät für den hohen Aufwand. Tobias Jahn vollendete eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite zum Siegtreffer (60.). In der Schlussphase versuchten die Gastgeber vehement, den Ausgleich zu erzielen, scheiterten allerdings wiederholt an TuSG-Keeper Rode, der letztlich zum Mann des Spiels avancierte.