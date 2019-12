Hatte mit seinen beiden dramatischen Einzelsiegen einen großen Anteil am Ritterhuder Auswärtserfolg: Daniel Wrieden. (Sanni Brockmann)

Ritterhude. Elf Fünfsatzmatches, jede Menge Nickligkeiten und Diskussionen sowie blankliegende Nerven auf beiden Seiten – das Kellerduell der Tischtennis-Verbandsliga Nord bot wirklich einiges an Aufregern. Am Ende hatten die Herren der TuSG Ritterhude das besser Ende für sich und setzten sich beim Schlusslicht Hundsmühler TV mit 9:7 durch.

Dabei hatte der Spieltag mit einer echten Hiobsbotschaft begonnen. Denn ausgerechnet vor dem so wichtigen Kellerduell meldete sich Punktegarant Laurin Struß krankheitsbedingt ab. Dafür sprang Daniel Wrieden aus der zweiten Mannschaft in die Bresche – und dieser sollte am Ende eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Zunächst gaben aber die Doppel einen guten Vorgeschmack auf das, was dramaturgisch noch alles folgen sollte. So vergaben Wrieden und Maxime Meger vier Matchbälle und gingen völlig fassungslos noch als Verlierer vom Tisch.

Dafür drehten André Binder und Stefan Pankow ein 4:8 im fünften Satz, Lars Hausmann und Frank Mühlmann gelang das gleiche Kunststück beim Stande von 7:9. In einem von ganz wenigen deutlichen Einzeln verlor Meger dann 1:3 gegen Marek Janssen, parallel verspielte Binder gegen Rene Clauß eine scheinbar sichere 2:0-Satzführung – und die Ritterhuder lagen plötzlich wieder mit 2:3 hinten. Dafür gelang es Lars Hausmann tatsächlich, gegen Johannes Siepker ein 4:10 im fünften Satz mit acht Punkten in Folge noch für sich zu entscheiden. Pankow verpasste es danach, seine gute Leistung gegen Jürgen Jesse zu belohnen und musste sich im fünften Satz geschlagen geben. Doch der Fünfsatzwahnsinn ging nahtlos weiter.

In einem ebenfalls ziemlich dramatischen Match über die volle Distanz wehrte Daniel Wrieden gegen Andre Meyer zunächst einen Matchball ab, ehe er selber mit 12:10 den Sack zumachte. Dennoch beendeten die TuSG-Herren die erste Einzelrunde mit einem 4:5-Rückstand – weil Frank Mühlmann dem aufschlagstarken Joris Kasten wenig entgegenzusetzen hatte. Knapp drei Stunden waren zu diesem Zeitpunkt bereits gespielt. Binder eröffnete die zweite Runde dann mit einem 1:3 gegen Hundsmühlens Nummer eins Janssen. Der Druck wurde somit immer größer auf die TuSG. Erst recht, als Meger gegen Clauß mit 1:2 zurücklag und Pankow sogar mit 0:2 gegen Siepker. Jetzt drohte gar ein 4:8-Rückstand.

Doch Meger bewies Kampfgeist, und auch Pankow profitierte von der Nervenschwäche seines Kontrahenten. Urplötzlich schien die Partie um Mitternacht wieder zu kippen. Und um den Wahnsinn endgültig komplett zu machen, holte Frank Mühlmann im ersten Satz gegen Meyer ein 2:10 noch auf und gewann den Durchgang mit 15:13 und später auch die gesamte Partie. Hausmann verpasste dann die Vorentscheidung, als er – trotz tadelloser Leistung – den Sack gegen Jesse einfach nicht zumachen konnte und ein 9:5 im fünften Satz liegenließ. Kurz vor eins begannen somit die letzten beiden Matches.

Daniel Wrieden, den Knieprobleme plagten, konnte gegen Kasten nicht sein volles Repertoire abrufen und wollte gegen den 15-Jährigen erst mal nur den Ball auf den Tisch bringen. Die Taktik ging zunächst nicht auf. Bei 1:2 und 5:9 stand der TuSG-Joker bereits mit dem Rücken zur Wand, befreite sich aber noch mal unter dem Jubel der Ritterhuder Bank aus dieser Situation und sorgte für das 8:7. Es war die Entscheidung, denn Binder/Pankow machten nebenan kurzen Prozess und sicherten wieder einmal im Schlussdoppel einen wichtigen Sieg. „Wir waren einfach nur froh, dass wir gewonnen haben. Durch die zwei Punkte verbringen wir den Jahreswechsel auf einem Nichtabstiegsplatz“, berichtete ein erleichterter Mühlmann.

Weitere Informationen

Hundsmühler TV – TuSG Ritterhude 7:9

Janssen/Meyer – Meger/Wrieden 3:2 (11:9, 1:11, 11:8, 6:11, 14:12); Clauß/Jesse – Binder/Pankow 2:3 (11:8, 10:12, 11:7, 13:15, 8:11); Siepker/Kasten – Hausmann/Mühlmann 2:3 (10:12, 11:8, 7:11, 11:3, 9:11); Janssen – Meger 3:1 (11:8, 7:11, 11:8, 11:5); Clauß – Binder 3:2 (7:11, 8:11, 11:5, 11:9, 11:7); Siepker – Hausmann 2:3 (9:11, 12:10, 12:14, 11:8, 10:12); Jesse – Pankow 3:2 (11:8, 9:11, 7:11, 11:9, 11:4); Meyer – Wrieden 2:3 (6:11, 7:11, 11:2, 11:4, 10:12); Kasten – Mühlmann 3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 11:8); Janssen – Binder 3:1 (11:5, 12:10, 5:11, 11:9); Clauß – Meger 2:3 (12:10, 9:11, 11:7, 8:11, 7:11); Siepker – Pankow 2:3 (11:9, 12:10, 8:11, 9:11, 9:11); Jesse – Hausmann 3:2 (11:9, 7:11, 6:11, 12:10, 11:9); Meyer – Mühlmann 1:3 (13:15, 12:14, 11:9, 11:13); Kasten – Wrieden 2:3 (11:6, 8:11, 11:9, 10:12, 5:11); Janssen/Meyer – Binder/Pankow 0:3 (7:11, 7:11, 11:13) FM