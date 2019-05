Ritterhude. Trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung musste die TuSG Ritterhude II im Heimspiel gegen den SV Löhnhorst am Ende noch um den Sieg zittern und gewann letztlich mit 3:2 (1:0). Nils Ringe brachte die Hammestädter per Kopfball nach einer Flanke von Kim Sulinski in Führung (7.), Steffen Schrage legte mit einer feinen Einzelaktion im gegnerischen Sechzehner das 2:0 nach (54.) Als Sulinski in der 60. Spielminute sogar noch das 3:0 auf Vorlage von Tim Grahl, der den Ball zurücklegte, erzielen konnte, schien der Drops gelutscht – zumal die Ritterhuder noch Chancen auf ein viertes Tor hatten.

Doch Löhnhorst gab sich nicht auf: Zunächst landete ein von Felix Wendler auf das Tor gezogener Freistoß direkt im Gehäuse von Keeper Meik Jeschin, der sich verschätzt hatte (88.), kurz darauf erzielte Pasqual Hilke nach einem Angriff über die rechte Seite sehenswert aus der Drehung den Treffer zum Endstand (90.+2). „Es war wirklich ein enges Spiel, in dem im Endeffekt der knappe Sieg für Ritterhude aber in Ordnung geht“ berichtete Löhnhorst Trainer Torsten Kentel, der jedoch die kleinliche Spielleitung von Schiedsrichter Heiko Junge bemängelte. Außerdem habe Ritterhude im Gegensatz zu seiner Mannschaft die Chancen effektiv genutzt.

TuSG-Trainer Maik Machnacz freute sich hingegen über den auch in seinen Augen verdienten Sieg seiner Elf: „Über die späten Gegentore ärgern wir uns dann aber trotzdem“, gab der Ritterhuder Übungsleiter zu bedenken.