Ritterhude. Bastian Haskamp brachte es auf den Punkt: „Das war die bislang schlechteste Leistung dieser Vorbereitungszeit“, urteilte der Trainer von Fußball-Bezirksligist TuSG Ritterhude nach dem 4:2 (3:1)-Erfolg seiner Mannschaft über den Kreisligisten FC Hambergen II.

In Sachen Laufbereitschaft und Einstellung blieben die Ritterhuder in der Tat vieles schuldig an einem Abend, der doch eigentlich zum Fußballspielen geradezu geschaffen war. „Bestes Wetter, ein Rasen wie in der Bundesliga“, schwärmte Haskamp von den äußeren Bedingungen. Und sein Team startete mit dem frühen 1:0 durch Kevin Müller dann ja auch optimal in die Partie (4.). Doch nachdem Karsten Zimmermann nur drei Minuten später den Ausgleich für den Kreisligisten erzielt hatte, tat sich der Favorit vor allem spielerisch schwer. So war es dann auch ein Torwartfehler, der den Bezirksligisten wieder in Front brachte. Einen an sich harmlosen Schuss von Niklas Kutz ließ Nils-Linus Sievert durch die Finger rutschen. Den einzigen wirklich sehenswerten Ritterhuder Angriff über gleich vier Stationen schloss Mirco Dressler dann kurz vor der Pause zum 3:1 ab. Dem 4:2 von Calvin Vrampe im Anschluss an eine Ecke (56.) ließ Timon Zehner dann noch den Treffer zum 2:4-Endstand folgen (77.).

Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) steht für die TuSG nun der nächste Test an, dann wartet allerdings mit dem ambitionierten Bremen-Ligisten OSC Bremerhaven ein ungleich größeres Kaliber auf die Haskamp-Truppe. Immerhin dürfte die personelle Situation dann etwas entspannter sein. Am Dienstagabend standen Haskamp gerade mal zwölf Spieler zur Verfügung, gleich sieben Akteure weilen derzeit im Sommerurlaub – noch so eine Sache, die den TuSG-Coach nicht gerade glücklich machte.

TuSG Ritterhude: Jeschin; Obrebski, Tröger, Brouwer, Müller, Vrampe, Barth, von Bistram, Dressler, Gehrmann, Kutz (eingewechselt: Coskun)

Tore: 1:0 Kevin Müller (4.), 1:1 Karsten Zimmermann (7.), 2:1 Niklas Kutz (26.), 3:1 Mirco Dressler (44.), 4:1 Calvin Vrampe (56.), 4:2 Timon Zehner (77.)

Schiedsrichter: Volker Scheper TD