Kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga zieht die TuSG Ritterhude die Reißleine und trennt sich von Trainer Torsten Just. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Paukenschlag am Jahnsportpark: Wenige Tage vor dem Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga 3 hat sich die TuSG Ritterhude von Cheftrainer Torsten Just getrennt – weil es zwischen Coach und Spielern einfach nicht funktionieren wollte. „Wir sind im ständigen Austausch mit der Mannschaft. Die Probleme haben wir in den letzten Monaten und Wochen beobachtet und angesprochen, eine Verbesserung der Situation war aber nicht in Sicht, daher sahen wir uns zu diesem Schritt gezwungen. Auch wenn der Zeitpunkt natürlich sehr ungünstig ist“, erklärt Spartenleiter Volker Guttmann.

Insbesondere bei der Art der Mannschaftsführung und der Ansprache hat es zwischen dem ambitionierten Übungsleiter und dem jungen Team immer wieder Ärger gegeben. „Statt vernünftiger Kommunikation gab es zumeist nur Monologe“, kritisiert Guttmann. Dass es Schwierigkeiten gab, will auch Just gar nicht verhehlen, allerdings läge das auch an der Mentalität einiger Kicker. „Ich bin sehr direkt und spreche Kritik auch mal offen an. Bisher war ich damit stets erfolgreich, in Ritterhude haben aber einige Spieler quasi jedes Wort persönlich genommen. Wenn man vorankommen will, hat man aber nicht die Zeit, dass jede Anweisung kommentiert wird“, moniert Torsten Just.

So soll es gerade mit einem Spieler immer wieder zu Reibereien gekommen sein. Trotz einer neuerlichen Auseinandersetzung beim jüngsten Testspiel gegen TuRa Bremen wäre eine Weiterbeschäftigung in Justs Augen aber durchaus möglich gewesen. „Wir hatten ja trotzdem eine Trainingsbeteiligung von fast 100 Prozent, auch hat man schon gesehen, dass die Taktik langsam umgesetzt wird. Ich hatte auf ein klärendes Gespräch am Dienstag gehofft“, gibt der nun Ex-Coach zu Protokoll. Dazu kam es aber nicht mehr. Am Montag entschloss sich Guttmann zur Demission – und beendete damit eine unglückliche Liaison. „Es gibt keinen Grund zum Nachtreten, aber manchmal passt es zwischen einer Mannschaft und einem Trainer eben nicht. Vielleicht war es der falsche Zeitpunkt“, sagt TuSG-Kapitän Niklas Kutz. Ähnlich sieht es der geschasste Just: „Natürlich ist es schade, aber ich bin vielleicht sogar ein bisschen erleichtert. Wir sind nie so ganz warm geworden und man kann die ganze Geschichte eigentlich in einem Satz zusammenfassen: Ritterhude und Torsten Just – das hat einfach nicht gepasst. Das hängt aber auch mit meinen Vorstellungen zusammen“, resümiert der ehrgeizige Trainer.

Dementsprechend will er bei zukünftigen Angeboten noch genauer auf die Voraussetzungen im Verein schauen und seinen Fokus wieder vermehrt auf höherklassige Teams legen. Diese Aufgabe traut ihm auch Volker Guttmann ohne Weiteres zu, die Geschicke der ersten TuSG-Formation übergibt er dennoch in andere Hände. Und zwar in die vom bisherigen Co-Trainer Bastian Haskamp. „Bastian war bisher schon dabei und rutscht nun eine Position nach oben. Im Winter werden wir dann analysieren, wie es weitergeht."