Ihm gelang zumindest noch der Ehrentreffer für Ritterhude: Freuen konnte sich Christian Barth darüber freilich nicht. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Die schwachen Testspielauftritte der TuSG Ritterhude haben sich auch zum Auftakt der Fußball-Bezirksliga bestätigt. Beim SV Vorwärts Hülsen kassierten die Hammestädter eine auch in der Höhe verdiente 1:4 (0:3)-Niederlage. Erneut offenbarte der letztjährige Tabellendritte dabei eine mangelnde Laufbereitschaft.

Bereits in der ersten halben Stunde erspielten sich die Hausherren einen beruhigenden Drei-Tore-Vorsprung. Dabei profitierte Hülsen ein ums andere Mal von individuellen Fehlern der Haskamp-Elf. Beim 0:1 ging TuSG-Schlussmann Meik Jeschin nach einer Ecke nicht energisch genug zum Ball, weshalb Hülsens Sebastian Koltonowski aus kurzer Distanz einköpfte. Während die Gäste kurz darauf aufgrund einer Behandlung des verletzten Cem Yildirim nur zu zehnt waren, schloss Hülsen eine 3:1-Überzahlsituation zum 2:0 ab. Wenige Minuten später segelte ein Freistoß aus 22 Metern halbhoch durch die Ritterhuder Mauer ins Netz.

In der Offensive fehlte den Gästen bei zwei gefährlichen Situationen auf dem rechten Flügel der präzise Pass in die Mitte. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte das Team um Kapitän Niklas Kutz kaum Aufbäumen. Patrick Brouwer verschuldete in der 51. Minute gar einen Foulelfmeter zum 0:4. Erst als Hülsen ab der 70. Minute munter durchtauschte, kam die TuSG ein wenig auf. Christian Barth nutzte einen Handelfmeter, den er stramm unten links verwandelte, zum Ehrentreffer. „Sicherlich können wir momentan die Qualität einiger fehlender Stammspieler nicht kompensieren. Auffällig ist aber, dass wir die Galligkeit in den Zweikämpfen nicht haben“, wiederholte sich Trainer Bastian Haskamp.