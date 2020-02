Ihr fehlten nur zwei Punkte, um das Unentschieden perfekt zu machen: Ritterhudes Katja Schneider. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Der TuSG Ritterhude haben in der Tischtennis-Oberliga der Damen nach neun Niederlagen in Folge ganze zwei Punkte gefehlt. Nach dreieinhalb Stunden Spielzeit und einer erneut couragierten Leistung verloren die Hammestädterinnen ihr Heimspiel gegen den VfR Weddel unglücklich mit 6:8. In der Schlussphase boten sich dem Schlusslicht gleich zwei große Möglichkeiten auf ein durchaus verdientes Remis.

Dass die TuSG überhaupt eine Chance besaß, lag auch an den Gästen, die zwar angesichts der Tabellenkonstellation ungemein motiviert auftraten aber wie bereits in der gesamten Rückrunde auf ihr etatmäßiges Spitzentrio, unter anderem mit der ehemaligen russischen Nationalspielerin Ekaterina Buka, verzichteten. Die Partie nahm erst nach zwei deutlichen Favoritensiegen in den Doppeln (1:1) so richtig Fahrt auf. Elisa Oerding spielte in ihrem ersten Einzel phasenweise am Limit, zeigte sehenswerte Aktionen aus der Halbdistanz und belohnte sich mit einem Fünfsatzsieg. Parallel schaffte es auch Svenja Schmitt dank ihrer konstanten Spielweise in den Entscheidungsdurchgang.

In diesem machten aber Melanie Mosterdijks starke Aufschläge, die entweder tief in die Rückhand oder kurz in die Vorhand kamen, den Unterschied. Einen ersten Dämpfer erlitten die Gastgeberinnen nun in den Matches des unteren Paarkreuzes. Hier zog Silke Kästingschäfer aufgrund einer zu hohen Fehlerquote etwas überraschend den Kürzeren, und auch Katja Schneider unterlag mit 1:3, wobei sie in zwei ihrer abgegebenen Durchgängen Satzbälle besaß. Doch die Ritterhuderinnen schlugen prompt zurück.

Elisa Oerding haderte im Spitzenduell mit Melanie Mosterdijk ebenfalls mit ihrem Return, ließ sich aber letztlich davon nicht entscheidend aus der Ruhe bringen. Am Nachbartisch erlebte Svenja Schmitt eine Achterbahnfahrt gegen die mit einer kurzen Noppe auf der Rückhand agierende Linda Rudel. Trotz einer schnellen 4:0-Führung im fünften Satz lag die TuSG-Allrounderin beim Seitenwechsel (4:5) zurück, schaffte dann aber mit ihrer weichen Vorhand noch die erneute Wende. Vor den Überkreuzspielen erzielte Katja Schneider noch den wichtigen 5:5-Ausgleich, nachdem sie gegen die junge Darina Herdlitschke bereits mit 0:2 nach Sätzen recht aussichtslos zurückgelegen hatte. Doch Schneider schraubte das Risiko zurück und besann sich fortan erfolgreich auf ihre Stärken Schnittwechsel und Blockspiel.

Nach Silke Kästingschäfers Niederlage gegen Melanie Mosterdijk stand Elisa Oerding unter Druck. Zum dritten Mal fand sich die Offensivspielerin an diesem Nachmittag im fünften Satz wieder, diesmal aber scheiterte sie gegen Weddels aktuell punktbeste Spielerin Miriam Dederding mit 8:11. Die Hoffnung aber lebte weiterhin, da Svenja Schmitt anschließend auf 6:7 verkürzte, indem sie mit ihren Unterschnittbällen viele Vorhandtopspinfehler ihrer Kontrahentin provozierte. Das Unentschieden war zum Greifen nah, zumal Katja Schneider mit viel Oberwasser nach der zuvor geglückten Aufholjagd nun gegen Linda Rudel an den Tisch ging. In einem nervenzehrenden Schupfduell führte Schneider bereits mit 2:1 nach Sätzen und 7:4 beziehungsweise 8:6 im vierten Durchgang. Dennoch ging dieser aus ihrer Sicht noch mit 9:11 verloren, ebenso wie der folgende, in dem sie bei 8:8 noch einmal dicht vor dem Sieg stand. „Schade, wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, sprach Svenja Schmitt all ihren Mannschaftskameradinnen kurz nach Spielende aus der Seele.

TuSG Ritterhude – VfR Weddel 6:8: Kästingschäfer/Schneider – Rudel/Dederding 0:3 (9:11, 7:11, 8:11); Oerding/Schmitt – Mosterdijk/Herdlitschke 3:0 (11:8, 11:7, 11:6); Oerding – Rudel 3:2 (11:4, 7:11, 5:11, 11:6, 11:8); Schmitt – Mosterdijk 2:3 (8:11, 11:6, 7:11, 11:9, 4:11); Kästingschäfer – Herdlitschke 1:3 (8:11, 6:11, 15:13, 6:11); Schneider – Dederding 1:3 (11:13, 4:11, 11:7, 10:12); Oerding – Mosterdijk 3:2 (11:6, 6:11, 11:6, 9:11, 11:8); Schmitt – Rudel 3:2 (11:7, 5:11, 11:4, 4:11, 11:7); Kästingschäfer – Dederding 0:3 (10:12, 10:12, 8:11); Schneider – Herdlitschke 3:2 (4:11, 7:11, 11:8, 11:8, 11:8); Kästingschäfer – Mosterdijk 0:3 (4:11, 10:12, 7:11); Oerding – Dederding 2:3 (9:11, 11:7, 8:11, 11:9, 8:11); Schmitt – Herdlitschke 3:1 (11:7, 11:6, 10:12, 11:7); Schneider – Rudel 2:3 (17:15, 4:11, 11:8, 9:11, 9:11) FM