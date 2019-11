Ritterhude. Die TuSG Ritterhude hat beim TSV Achim den zweiten 5:1 (3:0)-Auswärtssieg in Folge gefeiert und sich somit in der Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga 3 festgesetzt. In Achim zeigten die Hammestädter von Beginn an eine dominante Vorstellung und hätten durchaus noch höher gewinnen können. „Der Sieg war hochverdient, da wir klar überlegen waren. Daher bin ich natürlich zufrieden, im letzten Drittel hat uns allerdings in einigen Situationen die Konsequenz gefehlt“, erklärte Martin Haskamp, der seinen erkrankten Sohn Bastian an der Linie vertrat.

Von Beginn an waren die Gäste das überlegene Team, bereits nach sechs Minuten brachte der gut aufgelegte Christian Barth seine Farben auf die Siegerstraße. Eine flache Hereingabe von Tobias Böttcher verwertete er zur wichtigen Führung. Auch in der Folge waren die Ritterhuder das bessere Team, allerdings ließen sie einige aussichtsreiche Torchancen fahrlässig liegen. So dauerte es bis zur 34. Spielminute, ehe Jan Luca Grove nach einem guten Angriff über den Flügel erhöhte. Bis zum nächsten Treffer dauerte es dann nicht so lange, nur zwei Zeigerumdrehungen später ließ Barth einen Gegenspieler aussteigen und sorgte für die Vorentscheidung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die TuSG das bessere Team, Tobias Böttcher erhöhte nach einem sehenswerten Solo über den halben Platz sogar auf 4:0 (54.). Im Gefühl des sicheren Sieges schlichen sich aber einige Nachlässigkeiten in das Spiel des Tabellenfünften – so kamen die Hausherren nach einer knappen Stunde immerhin zum Ehrentreffer (63.). Kurz danach krönte Christian Barth seine starke Vorstellung aber mit seinem dritten Tor des Tages, dieses Mal drückte er einen Freistoß am langen Pfosten über die Linie. Damit war das Spiel endgültig gelaufen, bis zum Abpfiff wurde sogar ein noch deutlicherer Erfolg verpasst. „Ohne despektierlich zu sein, hätte man gegen einen Gegner mit Personalproblemen heute durchaus einen zweistelligen Sieg einfahren können. Trotz der guten Leistung gibt es also weiterhin Dinge aufzuarbeiten“, erklärte Haskamp im Anschluss.