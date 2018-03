Mann des Tages beim 8:8-Remis gegen Westercelle: Ritterhudes Ersatzmann Matthias Haumersen. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Durch diese Punkteteilung ist den Ritterhudern der Klassenerhalt in der Verbandsliga Nord nicht mehr zu nehmen. Die ohnehin schon ersatzgeschwächte TuSG-Formation musste für das am Tag darauf angesetzte Auswärtsspiel in Oldendorf noch zwei weitere Absagen hinnehmen – weshalb sich die Hammestädter mit dem Gegner auf eine kurzfristige Absage einigten.

TuSG Ritterhude – VfL Westercelle 8:8: Die Tabellennachbarn lieferten sich einen packenden Tischtennis-Thriller mit gleich acht Fünfsatz-Matches. Und überraschenderweise wurden ausgerechnet die beiden Ersatzleute zu den Matchwinnern. Matthias Haumersen und Christian Lipp waren nämlich für die erkrankten Frank Mühlmann und Sebastian Heimbrock eingesprungen – und steuerten am Ende gleich drei Einzelzähler zum Gesamtresultat bei.

Dabei war den beiden Ersatzspielern in den Doppeln das Glück noch nicht hold. Lipp verlor an der Seite von Lars Hausmann mit 1:3, Haumersen musste sich mit Siegfried Wagner 2:3 geschlagen geben. Andre Binder/Stefan Pankow vereitelten mit einem 3:1-Erfolg dann aber den absoluten Fehlstart. Binder zeigte auch danach gegen Andres Oetken eine reife Leistung und fertigte seinen Kontrahenten gleich mit 3:0 ab. Da aber Wagner mit dem gleichen Resultat gegen Lukas Brinkop – immerhin bester Akteur der gesamten Verbandsliga – verlor, blieb es beim knappen Rückstand der TuSG.

Das 0:3 von Pankow gegen Christoph Bruns war dann erst einmal das letzte deutliche Ergebnis, denn nun wurde es dramatisch. Lars Hausmann musste gegen Jannik Weber trotz 2:0-Satzführung in den Tiebreak, behielt dort aber die Nerven. Dann kam der große Auftritt von Haumersen und Lipp. Matthias Haumersen rang Max Palett mit all seiner Routine in fünf Sätzen in die Knie. Am Nebentisch machte es ihm Christian Lipp nach und triumphierte ebenfalls mit 3:2 über Laurids Wetzel – und das sogar trotz 1:2-Satzrückstand. "Das war wirklich großartig, wie die beiden aufgespielt haben", lobte Stefan Pankow seine Teamkollegen.

Doch aus der 5:4-Führung wurde durch drei Niederlagen von Binder, Wagner und Hausmann wieder ein 5:7-Rückstand. Pankow verkürzte mit einem 3:2-Sieg über Weber, ehe Haumersen mit einem 3:0 gegen Wetzel das 7:7 gelang. Lipp verpasste dann die Führung nur hauchdünn und verlor mit 2:3 gegen Palett. Also musste das Schlussdoppel das Remis retten. Und Binder/Pankow zeigten sich gegen Brinkop/Weber in erstklassiger Verfassung, zogen ihr Spiel souverän durch und triumphierten klar mit 3:0 Sätzen. "Zum Glück konnten Andre und ich das Unentschieden noch holen", atmete Stefan Pankow auf. Wohl wissend, dass nur dadurch die exquisite Leistung von Haumersen und Lipp letztlich veredelt wurde.

Spvg. Oldendorf – TuSG Ritterhude 9:0 (kampflos): Nach Mühlmann und Heimbrock fiel über Nacht auch noch der eingeplante Jens Schlake aus. Da auch Lars Hausmann für die Partie in Oldendorf nicht zur Verfügung stand, konnten die Ritterhuder in der Kürze der Zeit keinen Ersatz mehr finden und mussten die Partie notgedrungen kampflos abgeben. Durch den Punktgewinn tags zuvor war aber zumindest der Klassenerhalt in trockenen Tüchern.