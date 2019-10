Nach einem positiven Saisonstart erlebt TuSG-Coach Bastian Haskamp nun die erste kleine Krise. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Eine Standortbestimmung war schwierig. Allerdings war die TuSG Ritterhude nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga nicht so blauäugig, vom direkten Wiederaufstieg zu sprechen. Dafür verlief die vergangene Saison, in der die Mannschaft in 30 Spielen auf lediglich acht Punkte kam, einfach zu enttäuschend. „In der Bezirksliga ankommen“ – so lautete daher der Leitspruch, den sich das Team von Trainer Bastian Haskamp auferlegt hat. Nach elf Spieltagen ist zu konstatieren: Die TuSG Ritterhude ist in der Bezirksliga Lüneburg 3 angekommen. Platz sechs mit einer Ausbeute von 17 Punkten zeugen von einem bislang soliden Abschneiden.

Einerseits. Andererseits hätte das Fazit weitaus positiver ausfallen können, wenn die Haskamp-Mannen die zurückliegenden vier Spiele nicht allesamt verloren hätten. Der wider Erwarten gute Start ist spätestens jetzt hinfällig geworden, was den TuSG-Coach unter der Woche auch etwas lauter werden ließ. „Ich wollte die Spieler wachrütteln und sie daran erinnern, was sie eigentlich können“, verrät Bastian Haskamp. Zuletzt blieben die Ritterhuder hinter ihren Möglichkeiten. Waren die beiden Niederlagen gegen den TSV Bassen und den TSV Etelsen noch einigermaßen zu verschmerzen gewesen, weil es sich um den Rangdritten und den Spitzenreiter handelte, so enttäuschten die Ritterhuder gegen den SV Ippensen und zuletzt gegen Aufsteiger FC Hansa Schwanewede komplett. Niederlagen, bei deren Ursachenforschung Bastian Haskamp auch meint: „Das ist 'ne Kopfgeschichte.“

Der Ritterhuder Coach nahm die vierte Pleite in Serie auch zum Anlass, damit sich die Mannschaft ohne Beisein ihres Trainers aussprechen sollte. „Sie sind ja selbst unzufrieden“, weiß Haskamp, der im Training direkt mehr Härte und Spannung bei seinen Akteuren beobachten konnte. Zudem vermutet er, dass der gute Start in die Saison die Mannschaft dazu verleitet hätte anzunehmen, es ginge so weiter. „Bei uns hat sich ein gewisser Schlendrian eingeschlichen“, meint Haskamp und ergänzt: „Wenn wir alle dabei haben, können wir jeden in der Liga schlagen. Davon bin ich überzeugt. Aber die Bezirksliga ist halt kein Selbstläufer, zuletzt fehlte die Beständigkeit. Aber das sollten wir spätestens jetzt gemerkt haben.“

Vor allem im Defensivspiel gelte es nun, den Hebel anzusetzen. In den vier Partien zuletzt kassierte die TuSG Ritterhude insgesamt 17 Gegentore. Zum Vergleich: In den sieben Spielen davor waren es gerade einmal acht. „Das kann uns einfach nicht zufriedenstellen“, macht Bastian Haskamp deutlich. Die Arbeit in der Defensive fange nicht erst bei der Viererkette an, sondern beträfe die komplette Mannschaft, führt der TuSG-Coach weiter aus. Haskamp: „Auch der Angriff muss Defensiv-Aufgaben übernehmen.“

Auf welchem Platz die TuSG Ritterhude am Ende der Saison landen sollte, damit der Trainer von einer guten Saison sprechen kann? „Ich mache das nicht von irgendeinem Platz abhängig“, stellt Bastian Haskamp klar. „Spaß haben, die Spieler weiterentwickeln, guten Fußball spielen“ sind für ihn viel wichtiger als Platzierungen. Haskamp stieg ja auch mehr oder weniger unverhofft vom Co-Trainer zum Chefcoach auf, nachdem Torsten Just unmittelbar vor Saisonbeginn seinen Rücktritt erklärt hatte. Ins kalte Wasser geworfen, schwamm sich Bastian Haskamp mit positiven Ergebnissen schnell frei. „Ich fühle mich absolut wohl in der Mannschaft“, macht Haskamp auch in seiner ersten, kleinen Krise deutlich. An der Absprache zwischen ihm und dem Verein ändert die aktuelle Schwächephase jedenfalls nichts. „Wir haben vereinbart, dass wir uns zur Winterpause noch einmal zusammensetzen“, erklärt Bastian Haskamp, der aber kein Geheimnis daraus macht, bei der TuSG Ritterhude bleiben zu wollen. „Und das auch unabhängig vom Abschneiden“, erklärt er.